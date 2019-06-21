10 марок, создающих самые качественные автомобили в мире

Четвертое и пятое места достались Ford (83 обращения) и Lincoln — 84. Далее по порядку следуют Chevrolet (85) и Nissan (86). Восьмую позицию разделили между собой Dodge, Lexus и Toyota (90 из 100). Девятая строчка досталась Buick, а десятая — GMC. Причем среднее значение индекса — 93 обращения на 100 авто.

В аутсайдерах этого занимательного хит-парада оказались японский Mitsubishi (121 жалобы на 100 машин) и две британских марки — Land Rover (123 на 100) и с большим отставанием Jaguar (130 на 100).

Кстати, KIA можно назвать завсегдатаем этого рейтинга. Марка уже пятый год подряд возглавляет список компаний массового сегмента. Кроме того, в этом году KIA Rio стал лучшим среди автомобилей класса B, Cerato — среди машин класса C, Sportage — среди кроссоверов, а Carnival (известный еще как Sedona) — в сегменте «Минивэны».