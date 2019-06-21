10 марок, создающих самые качественные автомобили в мире

Если верить ребятам из американского агентства J. D. Power, то автомобильные бренды, отличающиеся наибольшим качеством новых автомобилей, — это южнокорейские. Что ж, не будем ставить под сомнение выводы авторитетных специалистов.
В опубликованном ежегодном рейтинге J. D. Power Initial Quality Study 2019 лидирующую позицию заняла компания Genesis, на второй строчке прописалась KIA, а первую тройку замыкает Hyundai. Стоит отметить, что все три марки принадлежат одному автогиганту Hyundai Motor Group.
Определяя наивысшее качество новых автомобилей, специалисты подсчитывали количество обращений хозяев новеньких авто в первые 90 дней владения по поводу неисправностей на сотню купленных машин. Так вот, обладатель пальмы первенства получил индекс «63 problems per 100». Иными словами, на каждую сотню «Дженезисов» зафиксировано 63 жалобы в техцентры. Марка KIA получила результат 70 из 100, а Hyundai — 71 из100.
Четвертое и пятое места достались Ford (83 обращения) и Lincoln — 84. Далее по порядку следуют Chevrolet (85) и Nissan (86). Восьмую позицию разделили между собой Dodge, Lexus и Toyota (90 из 100). Девятая строчка досталась Buick, а десятая — GMC. Причем среднее значение индекса — 93 обращения на 100 авто.
В аутсайдерах этого занимательного хит-парада оказались японский Mitsubishi (121 жалобы на 100 машин) и две британских марки — Land Rover (123 на 100) и с большим отставанием Jaguar (130 на 100).
Кстати, KIA можно назвать завсегдатаем этого рейтинга. Марка уже пятый год подряд возглавляет список компаний массового сегмента. Кроме того, в этом году KIA Rio стал лучшим среди автомобилей класса B, Cerato — среди машин класса C, Sportage — среди кроссоверов, а Carnival (известный еще как Sedona) — в сегменте «Минивэны».