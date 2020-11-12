5 поломок автомобиля, которые застанут врасплох даже опытного водителя

Обычно, большинство водителей следит за техническим состоянием своего автомобиля, но бывают ситуации, когда серьезные неприятности подкрадываются незаметно. И если не среагировать на них сразу, можно попасть на дорогой ремонт.
Перегрев мотора
На многих автомобилях, вроде Opel Astra H, Nissan Note или Honda Jazz на приборной панели нет указателя температуры охлаждающей жидкости. Есть лишь индикатор перегрева, который срабатывает только тогда, когда температура антифриза переваливает за критические значения.
Не каждый водитель сможет сразу догадаться, что горящая контрольная лампа говорит о перегреве мотора. А суета городского трафика лишь усложнит ситуацию. В результате двигателю может грозить капитальный ремонт, ведь если головка блока цилиндров выполнена из алюминия, ее может «повести», и тогда замены не избежать.
Ошибки при установке защиты двигателя
Понятно желание водителей защитить двигатель своего автомобиля от нежелательных встреч с крупными камнями. Но защиту нужно выбирать с умом. Нюанс в том, что конструкция иных стальных «листов» такова, что существенно уменьшает дорожный просвет. Порой, сантиметра на два. Таким образом, колейная дорога, по которой раньше ездили без проблем, вдруг может стать непроезжей. Машина «сядет» на эту самую защиту, и придется доставать лопату с домкратом.
Пробить топливный бак
Сейчас баки делают из пластикового композита. Он очень прочный, и расколоть его на бездорожье трудно. Тем не менее, известны случаи, когда, налетев на камень, раскалывали топливные баки УАЗ Патриот. Ведь он висит ниже рамы. Течь можно сразу и не заметить, поэтому под машиной вероятно появление огромной лужи. Это чревато пожаром.
Устранить «пробоину» в полевых условиях крайне трудно, так что такой бак приходится менять. А это долго и дорого. Можно, конечно, поставить защиту топливного бака, но она «украдет» клиренс в задней части автомобиля. Так что перед установкой стоит подумать, так ли необходима подобная «штуковина».
Установка «бездорожных» шин
Любители оффроуда на кроссоверах могут запросто попасть на дорогой ремонт. Дело в том, что конструкция подвесок у подавляющего большинства SUV легковая. Она просто не рассчитана на «мудовые» покрышки, да еще больших размеров. В результате при первом выезде на «покатушки» можно порвать приводы колес и остаться в полях надолго.
Перегруз автомобиля
Он приводит к перегреву двигателя, который можно не заметить по причине, описанной выше. Не забывайте и про то, что у груженой машины ухудшается аэродинамика, а значит и мотор хуже охлаждается. Это также может привести к перегреву.