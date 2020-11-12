5 поломок автомобиля, которые застанут врасплох даже опытного водителя

Обычно, большинство водителей следит за техническим состоянием своего автомобиля, но бывают ситуации, когда серьезные неприятности подкрадываются незаметно. И если не среагировать на них сразу, можно попасть на дорогой ремонт.

Перегрев мотора

На многих автомобилях, вроде Opel Astra H, Nissan Note или Honda Jazz на приборной панели нет указателя температуры охлаждающей жидкости. Есть лишь индикатор перегрева, который срабатывает только тогда, когда температура антифриза переваливает за критические значения.

Не каждый водитель сможет сразу догадаться, что горящая контрольная лампа говорит о перегреве мотора. А суета городского трафика лишь усложнит ситуацию. В результате двигателю может грозить капитальный ремонт, ведь если головка блока цилиндров выполнена из алюминия, ее может «повести», и тогда замены не избежать.

Ошибки при установке защиты двигателя

Понятно желание водителей защитить двигатель своего автомобиля от нежелательных встреч с крупными камнями. Но защиту нужно выбирать с умом. Нюанс в том, что конструкция иных стальных «листов» такова, что существенно уменьшает дорожный просвет. Порой, сантиметра на два. Таким образом, колейная дорога, по которой раньше ездили без проблем, вдруг может стать непроезжей. Машина «сядет» на эту самую защиту, и придется доставать лопату с домкратом.