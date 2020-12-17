Какого цвета «незамерзайку» лучше всего использовать зимой, и почему

Начнем с того, что в состав любой «стеклоомывайки» должен входить спирт, иначе она замерзнет на морозе. Поэтому при производстве жидкости используют три вида спирта: изопропиловый, этиловый и метиловый. Их химические формулы близки, а вот свойства разные. Одни относительно безвредны, а другие могут лишить и жизни.
Не будем скрывать, что наши люди неравнодушны к алкоголю. Таких личностей очень привлекают спиртосодержащие составы. «Омывайка» — в их числе. Здесь заметим, этиловый спирт при небольшом принятии внутрь, можно считать относительно безопасным. Изопропиловый окажет негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, а вот метиловый спирт — это яд. Выпив всего 10 мл такой жидкости, можно потерять зрение. Поэтому его использование в нашей стране запрещено. Вдыхать-то ее небезопасно, даже если и не пить…
Наиболее рентабельным при производстве стеклоомывателя выходит изопропиловый спирт, так как он неподакцизный. Именно такую продукцию можно легально купить в магазине. Из-за того, что у этого спирта едкий запах, производители добавляют в состав «незамерзайки» ароматизаторы и красители. У каждой компании они свои, вот поэтому и цвета у «омываек» получаются разные.
Принципиального различия между цветами нет. Все жидкости выполнят свое предназначение по очищению стекла. Поэтому в прицнипе можно использовать жидкость любого «колера», но тут есть нюанс. В бачок стеклоочистителя хорошо бы заливать жидкость такого цвета, чтобы она отличалась от цвета антифриза в системе охлаждения. Тогда, если в какой-то момент, вы увидите под машиной лужу, будете знать, что именно вытекло. Например, на морозе треснул бачок омывателя, или появилась брешь в системе охлаждения.