Простой, но малоизвестный способ останавливаться четко перед стоп-линией

Если присмотреться внимательно к машинам, тормозящим перед красным сигналом светофора, выяснится, что при этом передний бампер подавляющего большинства из них замирает на внушительном расстоянии от полосы на асфальте. А многие водители останавливаются настолько далеко от нее, что, порой, между их транспортным средством и стоп-линией можно «воткнуть» еще целое авто малого класса.
Иногда такое поведение автомобилиста вызвано гипертрофированным опасением получить штраф с камеры автоматической фиксации за выезд на перекресток на запрещающий сигнал. Но основная масса граждан, систематически и массово недоезжающих до стоп-линии, так поступает потому, что просто должным образом не чувствуют габаритов своих машин: если преграда не виднеется поверх капота — все, задача подвести к ней траспортное средство вплотную и не «коснуться» пусть даже воображаемой «стены» над стоп-линией оказывается не по силам.
На самом деле существует очень простой прием, с помощью которого можно элементарно научиться останавливать авто так, чтобы его передний бампер оказывался в паре сантиметров от любой линии, начерченной на асфальте. Его же, кстати, рекомендуется применять и для максимально близкой, но при этом безопасной для лакокрасочного покрытия, парковки «мордой», например, к высокому бордюру или стене.
Заключается способ в следующем. Водитель должен смотреть на стоп-линию (или подножье стены/бордюра) не перед машиной, а контролировать ее через боковые стекла. Правда, и под таким углом зрения не у всех драйверов получается соотнести истинное положение бампера относительно препятствия или стоп-линии. Чтобы решить эту проблему, требуется какой-то ориентир.
В качестве него очень удобно использовать боковые зеркала заднего вида. Чаще всего, оптимальное расстояние остановки переднего номерного знака от стоп-линии достигается тогда, когда водитель видит, что левое зеркало визуально, с точки зрения рулевого, «накладывается» на белую полосу на асфальте. Разумеется, у разных моделей авто зеркала расположены на разных расстояниях от крайнего переднего габарита машины. Поэтому каждому автомобилисту имеет смысл предварительно потренироваться: установить машину лицом к, например, невысокому бордюру так, чтобы бампер едва-едва не нависал над ним.
И в этом положении автовладельцу следует запомнить, как именно закрывают зеркала от водителя этот самый бордюрчик. Впоследствии, если они при остановке точно также будут перекрывать ему вид на стоп-линию, можно быть уверенным: авто располагается в нескольких сантиметрах перед ней.