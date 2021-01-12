Простой, но малоизвестный способ останавливаться четко перед стоп-линией

Если присмотреться внимательно к машинам, тормозящим перед красным сигналом светофора, выяснится, что при этом передний бампер подавляющего большинства из них замирает на внушительном расстоянии от полосы на асфальте. А многие водители останавливаются настолько далеко от нее, что, порой, между их транспортным средством и стоп-линией можно «воткнуть» еще целое авто малого класса.

Иногда такое поведение автомобилиста вызвано гипертрофированным опасением получить штраф с камеры автоматической фиксации за выезд на перекресток на запрещающий сигнал. Но основная масса граждан, систематически и массово недоезжающих до стоп-линии, так поступает потому, что просто должным образом не чувствуют габаритов своих машин: если преграда не виднеется поверх капота — все, задача подвести к ней траспортное средство вплотную и не «коснуться» пусть даже воображаемой «стены» над стоп-линией оказывается не по силам.

На самом деле существует очень простой прием, с помощью которого можно элементарно научиться останавливать авто так, чтобы его передний бампер оказывался в паре сантиметров от любой линии, начерченной на асфальте. Его же, кстати, рекомендуется применять и для максимально близкой, но при этом безопасной для лакокрасочного покрытия, парковки «мордой», например, к высокому бордюру или стене.