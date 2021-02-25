Какие неприятности доставляет водителям рулевой демпфер в автомобиле

Рулевой демпфер — штука довольно редкая на серийных автомобилях, а потому и мало кто о нем знает. И тем не менее, некоторые автопроизводители используют его в конструкции рулевого управления своих машин. Например, рулевой демпфер установлен на UAZ Patriot, на что не раз делался акцент в многочисленных релизах. А еще он есть у LADA Granta. Да и самостоятельно его устанавливают на свои внедорожники любители покататься по целине. Но зачем?
Вспомните, когда на своем автомобиле вы катите по ухабистому проселку, какие ощущения вы испытываете, помимо тряски? Верно. Каждая кочка норовит выбить руль из рук. Проезд каждого бугорка или корней сопровождается вибрациями и тряской рулевого колеса. Ехать становится некомфортно. А на руках заметно возрастает напряжение, от чего они быстро устают. Да, так ведет себя автомобиль, на котором не установлен рулевой демпфер.
Однако если его установил завод-изготовитель, или сам автовладелец, то демпфер в конструкции подвески и рулевого управления будет выполнять роль некоего буфера. По-простому — амортизатора, который будет поглощать те самые паразитные вибрации и смягчать биение в руль.
Еще одна функция рулевого демпфера — помогать возвращать руль в нулевое положение. Иначе говоря, прямолинейное движение с ним автомобиль выполняет легче, а раз так, то легче становится и самому водителю. Правда, есть в его присутствии и минус — падает скорость перекладки руля. Другими словами, если необходимо выполнять быстрые маневры, то наличие рулевого демпфера будет оказывать негативное влияние на этот процесс, замедляя реакции автомобиля. Особенно это ощущаешь, когда машина лишена любого из типа усилителей рулевого управления.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что рулевым демпфером необходимо оснащать автомобили, которые используются на бездорожье. Легковушкам же, редко съезжающим с асфальта, он ни к чему — усложнит конструкцию подвески, увеличит стоимость самого автомобиля и его вес.
Кстати, в свое время марка Infiniti в борьбе с вибрациями на руле и вовсе пошла дальше остальных, отсоединив рулевое управление от передней оси посредством проводов. За передачу информации от руля к ведущим колесам отвечала электроника и электромоторы. Несмотря на то, что Infiniti Q50, на котором впервые была внедрена данная система управления, является седаном, на нем легко можно было скакать по кочкам без риска устать или потерять управление. Останавливали лишь маленький дорожный просвет, длинные свесы и асфальтовая ориентация автомобиля.