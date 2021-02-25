Какие неприятности доставляет водителям рулевой демпфер в автомобиле

Рулевой демпфер — штука довольно редкая на серийных автомобилях, а потому и мало кто о нем знает. И тем не менее, некоторые автопроизводители используют его в конструкции рулевого управления своих машин. Например, рулевой демпфер установлен на UAZ Patriot, на что не раз делался акцент в многочисленных релизах. А еще он есть у LADA Granta. Да и самостоятельно его устанавливают на свои внедорожники любители покататься по целине. Но зачем?

Вспомните, когда на своем автомобиле вы катите по ухабистому проселку, какие ощущения вы испытываете, помимо тряски? Верно. Каждая кочка норовит выбить руль из рук. Проезд каждого бугорка или корней сопровождается вибрациями и тряской рулевого колеса. Ехать становится некомфортно. А на руках заметно возрастает напряжение, от чего они быстро устают. Да, так ведет себя автомобиль, на котором не установлен рулевой демпфер.

Однако если его установил завод-изготовитель, или сам автовладелец, то демпфер в конструкции подвески и рулевого управления будет выполнять роль некоего буфера. По-простому — амортизатора, который будет поглощать те самые паразитные вибрации и смягчать биение в руль.