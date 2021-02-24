Тяжелый случай: чем опасна замена свечей накаливания у дизельных моторов

По утверждению специалистов сервис-центров, обслуживающих дизельные авто, далеко не все владельцы таких машин знают, что в их моторах тоже используются свечи. Правда, свечи не «искровые», а специальные, основная задача которых — разогрев воздуха во впускном тракте в холодное время года. Называются они свечи накаливания.
Причем без этих элементов запуск дизельного двигателя при низких температурах часто оказывается невозможным. А посему эксперты рекомендуют регулярно контролировать состояние стольважных деталей. Периодическая проверка и своевременное обслуживание — таковы основные этапы самостоятельного ухода, позволяющие продлить ресурс данных комплектующих. Сложного тут ничего нет, просто надо следовать рекомендациям автопроизводителя. Если же игнорировать эти требования, есть риск нарваться на серьезные проблемы. Впрочем, опытный водитель по отдельным признакам может выявить первые признаки ухудшения самочувствия «дизельных» свечей.
К таковым, например, можно отнести повышенное дымообразование (особенно при холодном пуске), громкий шум мотора при повышении рабочей температуры, а также неравномерную работу прогретого двигателя. Еще одним косвенным признаком может служить снижение мощности или повышение уровня потребления солярки.
Но хуже всего ситуации, связанные с резкими нарушениями теплового режима работы свечей накаливания. В подобных случаях, особенно зимой, однозначно потребуется их замена. Вот тут, собственно, и начинаются главные трудности, поскольку замена свечей накаливания — это, можно сказать, тяжелый аварийный случай, требующий особого внимания.
Дело в том, что при подаче напряжения на свечи, они раскаляются до 1100 градусов, обеспечивая тем самым разогрев воздушной смеси в камере сгорания до нужной температуры. Помимо этого, на них «возложена» часть функций выхлопной системы. В частности, свечи накаливания поддерживают режим работы клапана рециркуляции отработавших газов, а также помогают проводить регенерацию дизельного сажевого фильтра.
Образно говоря, в дизелях свечи накаливания работают не только зимой, а круглогодично. Ситуацию усложняет и конструктивные особенности дизельных агрегатов. У них свечи накаливания устанавливаются в мелкие, причем труднодоступные резьбовые отверстия на головке блока цилиндров (ГБЦ). Очевидно, что, после жестких и длительных температурных воздействий, извлечение этих элементов из своих «гнезд» в ходе ремонта оказывается весьма и весьма затруднительным. К слову, такие ситуации очень часто наблюдаются на подержанных машинах, где резьба свечей иногда не просто корродирует, а буквально «спекается».
В результате, из-за превышения усилия (при попытке вывинчивания элемента накаливания) они нередко ломаются. И если часть детали при этом остается внутри головки блока цилиндров, то для ее удаления волей-неволей придется снимать всю ГБЦ. То есть фактически делать частичную разборку двигателя. А подобная процедура по цене уже многократно превышает стоимость самих свечей накаливания.
Чтобы исключить такой вариант развития событий при ремонте дизеля и упростить процесс замены свечей накаливания, химики немецкой фирмы Liqui Moly запустили в серию новый аэрозоль Pro-Line Injektoren und Glukerzenloser. Основа препарата — эффективный растворитель с мощным проникающим действием. Благодаря этому, состав быстро пропитывает высокотемпературные отложения, размягчает их и тем самым позволяет значительно облегчить демонтаж не только свечей накаливания, но даже форсунок.
Аэрозольный баллончик с удлинителем позволяет обработать самые труднодоступные места резьбовых соединений, а мощная растворяющая способность нового спрея дает возможность быстро удалить с них нагары и твердые смолистые отложения.
Кроме того, для облегчения последующего демонтажа деталей двигателя немецкие инженеры выпустили смазку Pro-Line Injektoren-und Gluhkerzenfett. Новинка представляет собой полусинтетическую пасту, которая наносится на резьбу и предотвращает ее спекание с металлом. Смазка подходит для обработки любых температурно-напряженных узлов. Таких, например, как топливные форсунки, свечи накаливания, штифты и болты системы выпуска.