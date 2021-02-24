Тяжелый случай: чем опасна замена свечей накаливания у дизельных моторов

По утверждению специалистов сервис-центров, обслуживающих дизельные авто, далеко не все владельцы таких машин знают, что в их моторах тоже используются свечи. Правда, свечи не «искровые», а специальные, основная задача которых — разогрев воздуха во впускном тракте в холодное время года. Называются они свечи накаливания.

Причем без этих элементов запуск дизельного двигателя при низких температурах часто оказывается невозможным. А посему эксперты рекомендуют регулярно контролировать состояние стольважных деталей. Периодическая проверка и своевременное обслуживание — таковы основные этапы самостоятельного ухода, позволяющие продлить ресурс данных комплектующих. Сложного тут ничего нет, просто надо следовать рекомендациям автопроизводителя. Если же игнорировать эти требования, есть риск нарваться на серьезные проблемы. Впрочем, опытный водитель по отдельным признакам может выявить первые признаки ухудшения самочувствия «дизельных» свечей.