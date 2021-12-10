Почему в противотуманках стоят трескающиеся стекла, а не пластик

Без противотуманок жизнь водителей в некоторых регионах, например, Ростовской области, была бы непредсказуема. Обычные фары, увы, не приспособлены справляться с мелкой водяной взвесью. И если вы едете ночью, да еще и в тумане, то видимость без ПТФ падает буквально до нескольких метров, равно как и скорость автомобиля. Стоит ли говорить, что и то, и то — небезопасно.

С противотуманками же видимость возрастает в разы. Да и заметить такой автомобиль другим участникам движения становится проще. Впрочем, речь сегодня пойдет не о пользе ПТФ, а об их конструкции, в которой вместо защитного стекла из поликарбоната используется натуральное стекло. И о том, откуда на нем так быстро появляются огромные трещины даже на новых машинах.

Начнем с того, что размер противотуманных фар весьма скромный, однако установленная в них лампа довольно мощная, и если она не светодиодная, то выделяет чрезмерное количество тепла. Собственно, излишняя термонагруженность ПТФ и является причиной того, что для их защиты чаще всего используют не пластик, который может расплавиться, а натуральное стекло, за целостностью которого стоит следить.

Однако заметив, что стекло на ПТФ треснуло и узнав его стоимость, многие водители машут рукой и продолжают ездить с разбитой фарой, даже не догадываясь о том, что такая беспечность лишь усугубляет проблему и увеличивает сумму ремонта. Ведь сквозь трещины внутрь фары попадает влага и грязь, оседающие на внутренней части стекла и на отражателе, сводя эффективность работы противотуманки к нулю. В запущенных случаях перегорает и сама лампа.