Почему в противотуманках стоят трескающиеся стекла, а не пластик

Без противотуманок жизнь водителей в некоторых регионах, например, Ростовской области, была бы непредсказуема. Обычные фары, увы, не приспособлены справляться с мелкой водяной взвесью. И если вы едете ночью, да еще и в тумане, то видимость без ПТФ падает буквально до нескольких метров, равно как и скорость автомобиля. Стоит ли говорить, что и то, и то — небезопасно.
С противотуманками же видимость возрастает в разы. Да и заметить такой автомобиль другим участникам движения становится проще. Впрочем, речь сегодня пойдет не о пользе ПТФ, а об их конструкции, в которой вместо защитного стекла из поликарбоната используется натуральное стекло. И о том, откуда на нем так быстро появляются огромные трещины даже на новых машинах.
Начнем с того, что размер противотуманных фар весьма скромный, однако установленная в них лампа довольно мощная, и если она не светодиодная, то выделяет чрезмерное количество тепла. Собственно, излишняя термонагруженность ПТФ и является причиной того, что для их защиты чаще всего используют не пластик, который может расплавиться, а натуральное стекло, за целостностью которого стоит следить.
Однако заметив, что стекло на ПТФ треснуло и узнав его стоимость, многие водители машут рукой и продолжают ездить с разбитой фарой, даже не догадываясь о том, что такая беспечность лишь усугубляет проблему и увеличивает сумму ремонта. Ведь сквозь трещины внутрь фары попадает влага и грязь, оседающие на внутренней части стекла и на отражателе, сводя эффективность работы противотуманки к нулю. В запущенных случаях перегорает и сама лампа.
Почему же появляются трещины на защитном стекле ПТФ? Вся проблема вытекает из безалаберности водителей. Противотуманные фары на то и называются таковыми, что использовать их нужно лишь тогда, когда на дороге туман. В остальных случаях их включать не стоит. Но есть водители, которым, как дальнобойщикам, нравится массивная иллюминация передней части авто. К тому же, включенные противотуманки действительно хорошо подсвечивают пространство перед машиной, и многим это нравится. Но что происходит потом?
А все довольно банально. Покатавшись с включенными противотуманками, водитель паркует автомобиль прямиком в сугроб, который нагребли во дворе дворники. В итоге раскаленное стекло ПТФ получает термоудар, в результате которого не выдерживает и лопается. Попробуйте налить в горячую стеклянную банку ледяной воды или в холодную плесканите кипятка. Скорее всего, в результате этого эксперимента от банки останутся лишь осколки. То же самое происходит и с противотуманкой. И никакие летящие из-под колес других авто камни тут ни при чем.
Не используйте противотуманные фары в качестве источника дополнительного освещения, если на то нет весомой причины. А если туман вынудил их включить, то после того, как сложный участок дороги с низкой видимостью будет пройден, их лучше выключить и дать остыть. И тогда ПТФ прослужат долго и качественно, обеспечивая видимость и безопасность в тумане. А вместо дневных ходовых огней, если таковые не предусмотрены в вашем автомобиле, лучше использовать обычные фары.