Эксперимент: как мы покупали свой первый грузовик

До этого на производстве работала LADA Largus, но выполнять транспортные задачи вазовскому фургону становилось всё труднее… Поэтому сначала на крыше появился багажник, чтобы возить длинномеры, а затем завхоз потребовал установить фаркоп, чтобы иметь возможность «таскать» прицеп.

Но вместо этого директор фирмы решил «пойти на повышение» — продать «Ларгус», а взамен взять технику покрупнее, например, «Газель» или другой LCV. Имея реальный опыт продажи подержанного автомобиля через Авито Авто, мы не стали искать «от добра добра», а сразу разместили объявление на этой площадке.

Чтобы назначить «ларчику» справедливую цену, пришлось сначала изучить ассортимент выставленных на продажу аналогов. За автомобили «нашего» 2017 года просили от 500 до 750 тысяч рублей. Но у нас в активе был сравнительно небольшой пробег — чуть меньше 100 000 честных километров, 16-клапанный двигатель и богатая комплектация.