Эксперимент: как мы покупали свой первый грузовик

До этого на производстве работала LADA Largus, но выполнять транспортные задачи вазовскому фургону становилось всё труднее… Поэтому сначала на крыше появился багажник, чтобы возить длинномеры, а затем завхоз потребовал установить фаркоп, чтобы иметь возможность «таскать» прицеп.
Но вместо этого директор фирмы решил «пойти на повышение» — продать «Ларгус», а взамен взять технику покрупнее, например, «Газель» или другой LCV. Имея реальный опыт продажи подержанного автомобиля через Авито Авто, мы не стали искать «от добра добра», а сразу разместили объявление на этой площадке.
Чтобы назначить «ларчику» справедливую цену, пришлось сначала изучить ассортимент выставленных на продажу аналогов. За автомобили «нашего» 2017 года просили от 500 до 750 тысяч рублей. Но у нас в активе был сравнительно небольшой пробег — чуть меньше 100 000 честных километров, 16-клапанный двигатель и богатая комплектация.
Пробуем ставить психологически приятные 690 000 «целковых», честно указываем имеющиеся недостатки и, наконец, публикуем объявление. В ответ почти сразу пошли звонки и сообщения, притом чаще всего потенциальные покупатели интересовались владельцам техники: дескать, брать машину от юрлица — рискованно…
Тем не менее, на четвертый день покупатель нашелся. После аргументированного торга бывшую «хозяйку» удалось благополучно пристроить за 670 000 ₽ К слову, выставив объявление во вторник, мы не ожидали, что шквал обращений придется на вторую половину пятницы! А к этому моменту фургон уже был продан. Может, надо было подождать подольше?..
Затем начался следующий этап — подбор LCV. К слову, совсем недавно Авито Авто запустил новый каталог коммерческого транспорта, так что искать грузовую и специальную технику с пробегом стало намного проще! Выбираем раздел «Транспорт — Грузовики и спецтехника — Легкий коммерческий транспорт», а дальше указываем тип, марку и другие параметры техники.
И здесь важно сделать небольшое отступление. Многие считают, что подбирать машину нужно в своем регионе: дескать, потом будет проще отсматривать подходящие варианты… Но, что касается грузовиков, то надо смело расширять географию поиска! Ведь подходящий вариант может найтись не рядом, а в нескольких сотнях или даже тысячах километров.
Более того. Когда есть необходимость разыскать достаточно редкое исполнение — скажем, условный LCV со сдвоенной кабиной, длинной базой и дизельным мотором — скорее всего, придется поездить по всей России.
Нам повезло: мы нашли идеальное предложение совсем рядом — в 80 километрах от офиса. А дело было так. Просматривая объявления, мы почти сразу отмели иномарки. В нашем бюджете «до миллиона» нашлись лишь списанные из больших маркетплейсов фургоны, а все остальные машины оказались слишком старыми.
Зато «Газелей» было много и разных! Среди них особое внимание вызвал «Бизнес» 2018 года выпуска ровно за миллион. У грузовичка — пластиковые крылья и капот, которые первый (и единственный) хозяин-частник поставил сразу покупки. Так что, глядя не снимки, не удивляйтесь, что передок по цвету немного отличается от остальной кабины.
Автомобиль пробежал 70 тысяч километров, что подтвердил отчет Автотеки, но обслуживался своими силами. Для нас это даже хорошо: владелец дотошно расписал, что и когда менялось и ремонтировалось. Единственным минусом оказалось только отсутствие зимней резины — эта «Газель» всегда ездила на всесезонных шинах.
После некоторого торга продавец получил 950 000 рублей. Так что смена класса — с развозного фургона на полноценный грузовик — обошлась нашим друзьям в 280 000 «целковых». При этом бывший (теперь уже) газелист, как человек старой закалки, не верил, что сможет пристроить «полуторку» через Авито! Но быстрота сделки доказала работоспособность этой площадки.
Как видите, рынок грузовых автомобилей с пробегом перестал быть царством оффлайна — чтобы купить грузовик, людям больше не нужно ездить на так называемые площадки. И это касается не только легкого, но и любого другого коммерческого транспорта! В современном мире достаточно зайти на Авито, где легко подобрать нужный вариант.
Плюс ко всему на Авито действительно много выгодных предложений. В общей сложности на этой площадке сейчас представлено более 225 000 объявлений о продаже б/у грузовиков и спецтехники. Одних только большегрузов выставлено на продажу больше 35 000, включая около 6 000 седельных тягачей.
При этом совершенно уникальная опция Авито — это возможность воспользоваться сервисом Автотека перед живым осмотром наиболее достойных экземпляров сначала лучше онлайн-сервисом по проверке истории автомобиля. Ведь, как известно, именно Автотека аккумулирует множество данных о конкретном экземпляре из разных источников.
Детальный отчет об эксплуатации транспортного средства, с которым можно ознакомиться сразу же при просмотре объявлений, позволит выяснить историю авто, а также убедиться, что его владелец не корректировал пробег. Не менее полезной будет информация об авариях, штрафах и ограничениях.