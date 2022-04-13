Все минусы использования электронного стояночного тормоза

Появлению электронного стояночного тормоза мы обязаны «семерке» BMW 2001 модельного года. Благодаря ему у машин существенно расширился функционал, казалось бы, простой системы. С электронным ручником стало возможным реализовать в автомобилях: противооткатную систему; систему автоудержания, позволяющую отпускать педаль тормоза при включенном режиме Drive в автомобилях с автоматической трансмиссией; систему, которая автоматически ставит машину на «ручник» и снимает с него. А водителю не нужно даже помнить об этом, достаточно лишь прикоснуться к педалям, либо выключить зажигание. А также систему, которая не позволяет автомобилю тронуться с места, если шофер не пристегнут или открыта одна из дверей. Сплошное удобство, скажете вы. Отнюдь. Есть у данной функции и недостатки.
С появлением электронного стояночного тормоза усложнилась конструкция тормозной системы — суппорты обзавелись электродвигателями, которые приводят в движение поршень, смыкающий колодки на диске. Собственно, это один из минусов.
Сперва вам предложат втридорога заплатить за электронный стояночный тормоз с функцией удержания Auto Hold. Факт: система существенно увеличивает стоимость машины.
А затем вам придется ездить на обслуживание тормозной системы и ее ремонт, который гораздо сложнее и дороже, чем у автомобилей со старой доброй «кочергой» между передними сиденьями и тросиком, затягивающим колодки на тормозном диске. Самостоятельно, скорее всего, провести диагностику электронного «ручника» не получится. Для этого потребуется специалист и компьютер. Вот вам и еще дополнительные расходы.
Если в вашем автомобиле сел аккумулятор, но вам кровь из носа нужно перегнать машину с одного парковочного места на другое или же затянуть ее на эвакуатор, то сделать это сходу не получится. Для того, чтобы сработавший до отключения электричества автоматический «ручник» ослабил тормозные колодки, нужно восстановить электропитание, либо провести процедуру танца с бубном вокруг колеса, где установлен механизм автотормоза. Для этого снимают колесо, берут спецключ, и с его помощью расклинивают колодки вручную. А ведь есть еще стояночный механизм блокировки автоматической коробки передач, который также нужно будет разблокировать. В общем, то еще приключение.
И тем не менее, электронный стояночный тормоз вытесняет обыкновенный «ручник». Он удобнее, технологичнее, умнее. По сути, активировав его единожды, можно забыть про его существование вовсе. Вы просто будете наслаждаться всеми преимуществами, которые подарило его появление в нашей с вами автомобильной жизни.