Все минусы использования электронного стояночного тормоза

Появлению электронного стояночного тормоза мы обязаны «семерке» BMW 2001 модельного года. Благодаря ему у машин существенно расширился функционал, казалось бы, простой системы. С электронным ручником стало возможным реализовать в автомобилях: противооткатную систему; систему автоудержания, позволяющую отпускать педаль тормоза при включенном режиме Drive в автомобилях с автоматической трансмиссией; систему, которая автоматически ставит машину на «ручник» и снимает с него. А водителю не нужно даже помнить об этом, достаточно лишь прикоснуться к педалям, либо выключить зажигание. А также систему, которая не позволяет автомобилю тронуться с места, если шофер не пристегнут или открыта одна из дверей. Сплошное удобство, скажете вы. Отнюдь. Есть у данной функции и недостатки.

С появлением электронного стояночного тормоза усложнилась конструкция тормозной системы — суппорты обзавелись электродвигателями, которые приводят в движение поршень, смыкающий колодки на диске. Собственно, это один из минусов.

Сперва вам предложат втридорога заплатить за электронный стояночный тормоз с функцией удержания Auto Hold. Факт: система существенно увеличивает стоимость машины.