Средний размер автокредита в России вырос на 30%

Фото: globallookpress.com
За последние два месяца новые автомобили сильно подорожали — сегодня даже популярные «бюджетники» корейских брендов не взять меньше чем за 1,5 млн. рублей. Казалось бы, не лучшее время для обновления транспортного средства, однако многие продолжают покупать машины, влезая при этом в неподъемные кредиты.
Кристина Извекова

По данным банка «Открытие», за первый квартал текущего года средний размер автокредита вырос в России на треть. Если говорить точнее, то по новым автомобилям — на 31%, а по подержанным — на 29%. При этом на покупку свеженькой машины россияне в среднем занимали 1,7 млн. рублей, а на «бэушку» — 917 000.

Большинство тех, кто приобретал новый автомобиль при финансовой поддержке банка, оформляли кредит на сумму от 1,5 до 3 млн рублей (36% клиентов). Что касается срока, то это в основном от 4 до 5 лет (43% соглашений) с первоначальным взносом в размере 20—30% от стоимости машины (каждый третий договор).

Те же сроки и первоначальные взносы чаще всего упоминались в кредитных соглашениях на подержанные автомобили. Но здесь — другие суммы. Те, кто останавливал свой выбор на «бэушках», занимали у банков от 500 000 до 1 000 000 рублей (42% клиентов). К слову, чаще всего на одолженные средства приобретались машины 2011—2014 и 2017—2018 годов выпуска.

автопродажи, авторынок, кризис, автокредит, украина, санкции
4 мая 2022
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