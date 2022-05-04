Средний размер автокредита в России вырос на 30%

По данным банка «Открытие», за первый квартал текущего года средний размер автокредита вырос в России на треть. Если говорить точнее, то по новым автомобилям — на 31%, а по подержанным — на 29%. При этом на покупку свеженькой машины россияне в среднем занимали 1,7 млн. рублей, а на «бэушку» — 917 000.

Большинство тех, кто приобретал новый автомобиль при финансовой поддержке банка, оформляли кредит на сумму от 1,5 до 3 млн рублей (36% клиентов). Что касается срока, то это в основном от 4 до 5 лет (43% соглашений) с первоначальным взносом в размере 20—30% от стоимости машины (каждый третий договор).

Те же сроки и первоначальные взносы чаще всего упоминались в кредитных соглашениях на подержанные автомобили. Но здесь — другие суммы. Те, кто останавливал свой выбор на «бэушках», занимали у банков от 500 000 до 1 000 000 рублей (42% клиентов). К слову, чаще всего на одолженные средства приобретались машины 2011—2014 и 2017—2018 годов выпуска.