3 способа избежать запотевания и скольжения рук на руле

Сейчас наверняка вы скажете, что человеком не зря были придуманы перчатки, которые, в частности, отлично помогают гонщикам держаться за руль на соревнованиях. Факт! Но если эти самые перчатки и лишают рук эффекта скольжения по рулевому колесу, то от запотевания спасают далеко не всегда.
Прежде всего, при их выборе следует ориентироваться исключительно на перфорированную кожу с так называемой мембраной для того, чтобы ладони «дышали». Тогда вероятность того, что руки вспотеют, снизится до минимума. А вот кожзам и прочая «клеенка» и вовсе не помогут.
Впрочем, в качестве альтернативы можно подобрать прорезиненную или кожаную оплетку для самого руля. В идеале, если она будет рифленой, с небольшими засечками. Подобное решение тоже нивелирует эффект проскальзывания, а еще дает возможность ладоням и пальцам не сдавливать «баранку» целиком, защищая руки от запотевания.
Однако если вы не хотите что-либо натягивать ни на руль, ни на кисти рук, то есть вполне себе прекрасный вариант в виде специальных средств от потливости. В их числе — знаменитая цинковая мазь, которую нужно нанести на кожу, предварительно распарив ее в умеренно горячей воде. После того, как состав впитается, мокреть руки не должны ближайшие несколько часов. Правда, помогает не всем.
Как мы знаем, организм каждого из нас — индивидуален, а потому найдется в народе еще немало препаратов. Например, легендарная паста Теймурова. А на худой конец — нашатырный спирт! Да-да, мало кто знает, но при смешивании с водой в пропорции 1:1 он обладает волшебным свойством «замораживать» поры от чрезмерного потовыделения, как и избавляет руки и не только от любых неприятных запахов.