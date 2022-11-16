3 способа избежать запотевания и скольжения рук на руле

Сейчас наверняка вы скажете, что человеком не зря были придуманы перчатки, которые, в частности, отлично помогают гонщикам держаться за руль на соревнованиях. Факт! Но если эти самые перчатки и лишают рук эффекта скольжения по рулевому колесу, то от запотевания спасают далеко не всегда.

Прежде всего, при их выборе следует ориентироваться исключительно на перфорированную кожу с так называемой мембраной для того, чтобы ладони «дышали». Тогда вероятность того, что руки вспотеют, снизится до минимума. А вот кожзам и прочая «клеенка» и вовсе не помогут.

Впрочем, в качестве альтернативы можно подобрать прорезиненную или кожаную оплетку для самого руля. В идеале, если она будет рифленой, с небольшими засечками. Подобное решение тоже нивелирует эффект проскальзывания, а еще дает возможность ладоням и пальцам не сдавливать «баранку» целиком, защищая руки от запотевания.