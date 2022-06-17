Внимание, работает ГУР: почему руль неожиданно становится тяжелым

Гидроусилитель руля — залог комфортного и безопасного вождения, крайне надежный и ресурсный узел, способный проехать не одну сотню тысяч километров. Однако и ему требуется оказывать знаки внимания. Отчего-то в сервисных мануалах и у официальных дилерах различных брендов считают, что ГУР — узел необслуживаемый, уход за которым не предусмотрен, а единственное, чем стоит озаботиться — это ежегодная проверка уровня жидкости. Весьма опрометчивое, заметим, мнение!
Во-первых, как и любой узел подобного типа, рулевая рейка и сопряженный с ней гидроусилитель нуждаются в смазке. Причем, смазка должна быть строго специализированной, подходящей под критерии производителя. Универсальные составы, которые выбирают многие отечественные автовладельцы из-за низкой цены — дорога в сервисную зону. Экономия, конечно, уместна, но не ценой последующих трат. У жидкости ГУР есть аналоги, но лучше все же пользоваться только оригинальными составами.
Второй важный пункт — периодичность замены. Откуда возникла басня про «на весь срок службы» жидкости гидроусилителя доподлинно неизвестно, но факт остается фактом — нет ни одного масла, которое заливается навсегда. И бачок ГУРа — не исключение. Кстати, смазка еще и гигроскопична, то есть впитывает влагу, поэтому за три года не самой нагруженной эксплуатации — не более 25 000 км — превратилась буквально в кисель. Мастера профильных сервисов, особенно обслуживающих коммерческие парки, соврать не дадут: по внутренней разнарядке масло в ГУРе меняют каждые 40 000 км.
Дело за малым — поменять. В тривиальной ситуации для восстановления прежней артикуляции и подвижности рулевого колеса достаточно будет частичной замены, для которой потребуется два флакона фирменной жидкости и технический шприц с длинным куском трубки.
Сама процедура не представляет сложности и может быть выполнена в любом удобном для автовладельца месте: откачав шприцем всю бурую «жижу» из бачка ГУРа, наливаем свежую до верхней риски и несколько минут крутим рулем на месте. Далее повторяем операцию, с удивлением сравнивая слитое и свежее залитое. Оказывается, жидкость гидроусилителя должна быть прозрачной!
Двух-трех подходов обычно хватает, после чего поведение рулевого колеса заметно меняется в лучшую сторону. Оно начинает легче ходить, возвращается в исходное положение, а сам моторчик перестает издавать натужные звуки. Чудо-чудное, диво-дивное, а всего-то стоило поменять масло в нагруженном узле!
В условиях, когда новые автомобили становятся редкостью, сравнимой с единорогом в подмосковном лесу, каждый владелец транспортного средства должен обладать хотя бы базовыми навыками обслуживания автомобиля.
Будем откровенны, это скорее содержание, которое, в отличие от обслуживания у официального дилера, позволит в разы увеличить срок бесперебойной эксплуатации любой машины, а также высокую продажную цену в момент обновления.
Это опыт, который гарантирует не только спокойную доставку из точки А в точку Б, но и безболезненный возврат «на исходную». Одним словом, оно того стоит и лучше поздно, чем никогда.
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