Внимание, работает ГУР: почему руль неожиданно становится тяжелым

Гидроусилитель руля — залог комфортного и безопасного вождения, крайне надежный и ресурсный узел, способный проехать не одну сотню тысяч километров. Однако и ему требуется оказывать знаки внимания. Отчего-то в сервисных мануалах и у официальных дилерах различных брендов считают, что ГУР — узел необслуживаемый, уход за которым не предусмотрен, а единственное, чем стоит озаботиться — это ежегодная проверка уровня жидкости. Весьма опрометчивое, заметим, мнение!

Во-первых, как и любой узел подобного типа, рулевая рейка и сопряженный с ней гидроусилитель нуждаются в смазке. Причем, смазка должна быть строго специализированной, подходящей под критерии производителя. Универсальные составы, которые выбирают многие отечественные автовладельцы из-за низкой цены — дорога в сервисную зону. Экономия, конечно, уместна, но не ценой последующих трат. У жидкости ГУР есть аналоги, но лучше все же пользоваться только оригинальными составами.

Второй важный пункт — периодичность замены. Откуда возникла басня про «на весь срок службы» жидкости гидроусилителя доподлинно неизвестно, но факт остается фактом — нет ни одного масла, которое заливается навсегда. И бачок ГУРа — не исключение. Кстати, смазка еще и гигроскопична, то есть впитывает влагу, поэтому за три года не самой нагруженной эксплуатации — не более 25 000 км — превратилась буквально в кисель. Мастера профильных сервисов, особенно обслуживающих коммерческие парки, соврать не дадут: по внутренней разнарядке масло в ГУРе меняют каждые 40 000 км.