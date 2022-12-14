Как машина с АКП может спровоцировать аварию

Все больше современных автомобилей оснащаются автоматическими трансмиссиями. Это связано с тем, что массовые предпочтения автовладельцев сильно изменились. И наличие в т/с именно «автомата» стало новым стандартом мобильности. А ведь были времена, когда считалось, что «автомат» — исключительно женский вариант КП. А настоящие брутальные мужики просто обязаны вручную переключать передачи, виртуозно используя перегазовки, торможение двигателем и прочие реликты олдскульного автоспорта.

Сейчас АКП уже не имеет никакой привязки к полу водителя. И мы разучились пользоваться левой ногой для выжима сцепления. Тем не менее, коробки передач с ручным управлением еще не покинули этот мир. И в некоторых случаях вполне способны конкурировать со своими автоматическими собратьями. Более того, иногда уже «автомат» может сыграть с человеком злую шутку, поставив его жизнь в опасность.

Очень часто мы становимся свидетелями ситуаций, когда машина незаметно для пилота начинает двигаться вперед. Это происходит из-за того, что при остановке (например, на светофоре) водителю нет необходимости выжимать сцепление, выключать передачу и только после этого нажимать на тормоз. Ведь с «автоматом» все проще: отпустил газ и нажал на тормоз. Машина находится на передаче, но благодаря тормозу никуда не едет. Но стоит, незаметно для себя, немного ослабить усилие на педали, и беда пришла. Вяло и неторопливо начав движение, ваш дорогой «железный конь» проводит глубокую борозду на блестящей поверхности чужой «ласточки».