Как машина с АКП может спровоцировать аварию

Все больше современных автомобилей оснащаются автоматическими трансмиссиями. Это связано с тем, что массовые предпочтения автовладельцев сильно изменились. И наличие в т/с именно «автомата» стало новым стандартом мобильности. А ведь были времена, когда считалось, что «автомат» — исключительно женский вариант КП. А настоящие брутальные мужики просто обязаны вручную переключать передачи, виртуозно используя перегазовки, торможение двигателем и прочие реликты олдскульного автоспорта.
Сейчас АКП уже не имеет никакой привязки к полу водителя. И мы разучились пользоваться левой ногой для выжима сцепления. Тем не менее, коробки передач с ручным управлением еще не покинули этот мир. И в некоторых случаях вполне способны конкурировать со своими автоматическими собратьями. Более того, иногда уже «автомат» может сыграть с человеком злую шутку, поставив его жизнь в опасность.
Очень часто мы становимся свидетелями ситуаций, когда машина незаметно для пилота начинает двигаться вперед. Это происходит из-за того, что при остановке (например, на светофоре) водителю нет необходимости выжимать сцепление, выключать передачу и только после этого нажимать на тормоз. Ведь с «автоматом» все проще: отпустил газ и нажал на тормоз. Машина находится на передаче, но благодаря тормозу никуда не едет. Но стоит, незаметно для себя, немного ослабить усилие на педали, и беда пришла. Вяло и неторопливо начав движение, ваш дорогой «железный конь» проводит глубокую борозду на блестящей поверхности чужой «ласточки».
Но есть еще и не очень очевидные ситуации, когда АКП может создать большие проблемы, устроив аварию уже не из-за вашей невнимательности, а исключительно по причине своих конструктивных особенностей. Например, при активном торможении на льду. Когда колеса блокируются, ABS дает им возможность покатиться опять, но в этот же самый момент «автомат», сохраняя механический контакт трансмиссии с двигателем, старательно толкает машину вперед, ускоряя ее.
В результате, когда под колесами лед и на торможении скорость автомобиля снизилась почти до скорости пешехода, этот эффект начинает проявляться настолько ярко, что может ввести в ступор даже бывалого водителя, для которого аварии стали уже повседневной рутиной. Что же делать? Просто в конце торможения необходимо переключить селектор из положения Drive на нейтраль. Но пока скорость велика, лучше оставаться на передаче, поскольку в любой момент вам может понадобиться тяга от мотора. Кстати, с роботизированной коробкой подобных проблем не возникает. Да, знатоки могут возразить, а как же тогда классическое торможение двигателем? Портал «АвтоВзгляд» может авторитетно ответить.
Дело в том, что чаще всего торможение двигателем имеет какой-то смысл только тогда, когда тормозные механизмы автомобиля работают на пределе своих возможностей. Начинается их активный перегрев и за счет торможения мотором можно снять часть нагрузки с тормозов. В обычной жизни современные тормоза в таких суровых условиях уже не работают. Да и их эффективность стала намного выше. Хотя это не значит, что при торможении на «автомате» нужно сразу перевести селектор в нейтраль. Переключаемся на «N» только в том случае, если в конце тормозного пути, на льду, начинаем ощущать описанный выше эффект. Конечно, это может быть и не всегда, но в некоторых случаях позволит сократить длину тормозного пути. А вы знаете, что часто нам не хватает именно последних сантиметров для безопасной остановки.