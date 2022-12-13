Что делать, если коммунальщики закопали ваше авто в снегу на парковке

Итак, вы подошли к своему автомобилю и обнаружили, что снег, раньше ровным слоем лежавший на дороге, теперь превратился во внушительный и стремительно твердеющий от холода фортификационный вал. Который, как во времена раннего средневековья, охраняет недвижимость от посягательств врагов. Только вы — не враг, а это — не недвижимость. И вы очень хотите покинуть заботливо возведенные дорожными службами укрепления с минимумом потерь. Как это сделать?
Если еще не совсем поздно и на улице есть люди, можно попросить о помощи их. Лучше всего, если это будут дворники. Ведь у них имеется и соответсвующий инвентарь. Даже одна человеческая сила, добавленная к табуну лошадей под капотом, может сотворить чудо. Главное, чтобы от их помощи не пострадал кузов. То есть нужно точно показать добровольным помощникам, на какие части кормы лучше не давить.
Это относиться к центральным точкам длинных и плоских поверхностей. Углы же, как правило, намного прочней. Конечно же, могут помочь и другие водители, если у вас есть трос. А если нет и на улице глубокая ночь? Поможет «звонок другу». Но коли друзей нет, то этот способ не работает. Придется самому искать варианты спасения.
Прежде всего, не пытаемся сразу атаковать снежный вал: чревато неприятными последствиями. Ведь в большинстве случаев уборочная техника работает со снежно-солевой кашей, способной замерзать, создавая непреодолимый барьер для шин. И вы просто повиснете на снежном бруствере без шансов на спасение. Но можно пойти по пути северных оленей, успешно добывающих ягель из-под снега.
Чтобы снизить сопротивление качению передних колес, грубо и беззастенчиво разбиваем замерзший снег, формируя колею. Причем это стоит делать с учетом желаемого направления движения. Хотя с точки зрения перемещения по сложным покрытиям, сначала лучше всего двигаться строго по прямой. Учитываем и рельеф.
Нет смысла буксовать в подъем, если есть возможность ехать по диагонали. И вы, разумеется, должны хотя бы приблизительно понимать величину своего дорожного просвета. Если снежный вал явно выше, необходимо протоптать не только колею, но и межколейное пространство. Поэтому наличие в автомобиле снежной лопаты приветствуется.
Однако большинство пластмассовых изделий, продающихся в магазинах, ломаются после первого же контакта со снегом. Тогда пробуем воспользоваться скребком для стекла. Пусть это не так быстро, как хотелось, но в любом случае — лучше голых рук и обутых в мягкие зимние ботинки ног. Для облегчения задачи можно полить застывший сугроб «незамерзайкой». А чтобы она лучше работала, пока вы прыгаете вокруг авто в попытках пробить колею, положите жидкость в теплое место автомобиля.
Если есть сомнения насчет того, что машина преодолеет проблему с первого раза, не стоит торопиться. Сначала аккуратно накатываемся на полученную «тропу Хо Ши Мина» и скатываемся назад. Если «железный друг» не испытывает явных проблем, можно попытаться и выехать. Часто могут возникать дополнительные сложности у владельцев современных авто.
Оснащенные продвинутыми системами стабилизации, они просто не в силах преодолеть даже небольшие препятствия. Например, система тупо не дает возможности нажать на газ. Тогда ищем клавишу, отвечающую за ее отключение и нажимаем — одной проблемой меньше.
С МКП задача выезда с заснеженной парковки может усложниться, поскольку вам будет сложнее правильно дозировать крутящий момент. В этом случае попытаемся начать движение со второй передачи. При наличии подключаемого полного привода, вы должны уметь правильно его активировать, поскольку современные электронные системы управления трансмиссией далеко не всегда в состоянии помочь даже в простой ситуации. Так что изучаем мануал по эксплуатации авто.
А вообще, если по гамбургскому счету, не стоит парковаться там, где активно работает дорожная техника. И иметь в багажнике полноценную металлическую лопату, которая в состоянии справиться даже с замерзшей снежной кашей.