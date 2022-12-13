Что делать, если коммунальщики закопали ваше авто в снегу на парковке

Итак, вы подошли к своему автомобилю и обнаружили, что снег, раньше ровным слоем лежавший на дороге, теперь превратился во внушительный и стремительно твердеющий от холода фортификационный вал. Который, как во времена раннего средневековья, охраняет недвижимость от посягательств врагов. Только вы — не враг, а это — не недвижимость. И вы очень хотите покинуть заботливо возведенные дорожными службами укрепления с минимумом потерь. Как это сделать?

Если еще не совсем поздно и на улице есть люди, можно попросить о помощи их. Лучше всего, если это будут дворники. Ведь у них имеется и соответсвующий инвентарь. Даже одна человеческая сила, добавленная к табуну лошадей под капотом, может сотворить чудо. Главное, чтобы от их помощи не пострадал кузов. То есть нужно точно показать добровольным помощникам, на какие части кормы лучше не давить.

Это относиться к центральным точкам длинных и плоских поверхностей. Углы же, как правило, намного прочней. Конечно же, могут помочь и другие водители, если у вас есть трос. А если нет и на улице глубокая ночь? Поможет «звонок другу». Но коли друзей нет, то этот способ не работает. Придется самому искать варианты спасения.

Прежде всего, не пытаемся сразу атаковать снежный вал: чревато неприятными последствиями. Ведь в большинстве случаев уборочная техника работает со снежно-солевой кашей, способной замерзать, создавая непреодолимый барьер для шин. И вы просто повиснете на снежном бруствере без шансов на спасение. Но можно пойти по пути северных оленей, успешно добывающих ягель из-под снега.