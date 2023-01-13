Чем грозит водителям пятница, 13-е

Фото heddmagazine.com
Приметы, предчувствия и прочие потусторонние штучки не должны, казалось бы, влиять на жизнь водителей в наш технологически продвинутый и рациональный век. Тем не менее практика показывает, что за всем этим что-то есть. По крайней мере, попав в ДТП, мы часто начинаем понимать, что судьба делала нам предупреждения, на которые мы почему-то не отреагировали. Портал «АвтоВзгляд» разбирается в этом ирриальном вопросе.
Егор Васильев

Согласитесь, что как бы аккуратно вы не управляли автомобилем, все равно существует некая мистика недружелюбной реальности. Вполне способной устраивать нам неприятные сюрпризы (потом их описывают, начиная со слов «а я как чувствовал»). И если задуматься, то любой стрессовой или аварийной ситуации предшествуют, как правило, неочевидные на первый взгляд признаки, которые надо просто суметь разглядеть. И пятница, 13-е — хорошее время для обсуждения этой проблемы.

Ранее утро. Я вышел из дома и направился в сторону автомобиля. Мысли заняты попытками распланировать день, а мелкий и колючий снег с непонятно откуда берущимися потоками ветра стремительно ухудшают настроение. Затем я поскользнулся и чуть не упал. Уронил ключ прямо в сугроб. Машина завелась не с первого раза. А в начале движения я не заметил двигающийся по дороге автомобиль. Он мне просигналил, я раздраженно ответил и поехал, уже агрессивно воспринимая участников движения: если не как врагов, то как явно недружелюбных конкурентов.

Все это достаточно типичная ситуация для жителей мегаполиса, но мы редко осознаем, что это первые признаки более серьезных проблем. Дело в том, что рассеянное внимание и негативный эмоциональный фон провоцируют гарантированно неверную оценку ситуации. На дороге же, где все участники движения перемещаются с высокой скоростью и, возможно, так же невнимательны, как и вы, это приводит не просто к существенному росту вероятности аварии. Вы на подсознательном уровне становитесь предрасположены к эскалации конфликтов с остальными участниками движения.

Фото goldeagle.com

Превращаясь, по сути, в мобильного провокатора, притягивающего несчастья и вовлекающего в них остальных водителей. Кроме того, нельзя обходить вниманием и различного рода предчувствия. Несмотря на некоторую иррациональность, они могут быть вполне реальны. Поскольку основываются на подсознательной оценке текущей ситуации на фоне накопленного ранее опыта. Например, какое-то время назад в похожих условиях вы попали в тяжелую ситуацию на конкретном повороте. Что оставило глубокий эмоциональный след в вашем сознании.

И даже если вы уже об этом забыли, то подсознание — еще нет. И, возможно, именно сегодня присутствует такой же набор факторов, а значит и риск повторения аварии велик. Скажем, мой штурман считал особо плохой приметой, если я ронял шлем. И для того, чтобы избавится от плохой кармы, его надо было обязательно протереть влажной тряпкой. Казалось бы — глупость. Но с другой стороны, если я уронил шлем, значит прямо сейчас у меня есть проблемы с координацией и с этим надо как-то бороться.

Короче говоря, если вы осознали, что утро началось неправильно и что-то идет не так, постарайтесь перезапустить день. Успокойтесь и верните себе душевное равновесие. Оценивайте действия остальных участников движения не с позиции пострадавшей стороны, а с точки зрения хладнокровного исследователя, который, осознавая несовершенство мира, пытается понять причины его сбоев. Главное, не думайте, что дорога построена только для вас, а вы центр мироздания. Если на пути попадаются аварии (неважно- на вашей полосе движения или на встречной), проезжайте их максимально внимательно и осторожно. Ведь именно в этот момент внимание других участников движения рассеяно, и именно сейчас они могут устроить свое собственное ДТП. Так что старайтесь разумно управлять машиной. А разумно — почти всегда означает безопасно. И прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Тем более — в пятницу, 13-го.

автошколы, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, лайфхак
13 января 2023
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