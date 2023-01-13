Чем грозит водителям пятница, 13-е

Согласитесь, что как бы аккуратно вы не управляли автомобилем, все равно существует некая мистика недружелюбной реальности. Вполне способной устраивать нам неприятные сюрпризы (потом их описывают, начиная со слов «а я как чувствовал»). И если задуматься, то любой стрессовой или аварийной ситуации предшествуют, как правило, неочевидные на первый взгляд признаки, которые надо просто суметь разглядеть. И пятница, 13-е — хорошее время для обсуждения этой проблемы.

Ранее утро. Я вышел из дома и направился в сторону автомобиля. Мысли заняты попытками распланировать день, а мелкий и колючий снег с непонятно откуда берущимися потоками ветра стремительно ухудшают настроение. Затем я поскользнулся и чуть не упал. Уронил ключ прямо в сугроб. Машина завелась не с первого раза. А в начале движения я не заметил двигающийся по дороге автомобиль. Он мне просигналил, я раздраженно ответил и поехал, уже агрессивно воспринимая участников движения: если не как врагов, то как явно недружелюбных конкурентов.

Все это достаточно типичная ситуация для жителей мегаполиса, но мы редко осознаем, что это первые признаки более серьезных проблем. Дело в том, что рассеянное внимание и негативный эмоциональный фон провоцируют гарантированно неверную оценку ситуации. На дороге же, где все участники движения перемещаются с высокой скоростью и, возможно, так же невнимательны, как и вы, это приводит не просто к существенному росту вероятности аварии. Вы на подсознательном уровне становитесь предрасположены к эскалации конфликтов с остальными участниками движения.