Чем грозит водителям пятница, 13-е

Согласитесь, что как бы аккуратно вы не управляли автомобилем, все равно существует некая мистика недружелюбной реальности. Вполне способной устраивать нам неприятные сюрпризы (потом их описывают, начиная со слов «а я как чувствовал»). И если задуматься, то любой стрессовой или аварийной ситуации предшествуют, как правило, неочевидные на первый взгляд признаки, которые надо просто суметь разглядеть. И пятница, 13-е — хорошее время для обсуждения этой проблемы.
Ранее утро. Я вышел из дома и направился в сторону автомобиля. Мысли заняты попытками распланировать день, а мелкий и колючий снег с непонятно откуда берущимися потоками ветра стремительно ухудшают настроение. Затем я поскользнулся и чуть не упал. Уронил ключ прямо в сугроб. Машина завелась не с первого раза. А в начале движения я не заметил двигающийся по дороге автомобиль. Он мне просигналил, я раздраженно ответил и поехал, уже агрессивно воспринимая участников движения: если не как врагов, то как явно недружелюбных конкурентов.
Все это достаточно типичная ситуация для жителей мегаполиса, но мы редко осознаем, что это первые признаки более серьезных проблем. Дело в том, что рассеянное внимание и негативный эмоциональный фон провоцируют гарантированно неверную оценку ситуации. На дороге же, где все участники движения перемещаются с высокой скоростью и, возможно, так же невнимательны, как и вы, это приводит не просто к существенному росту вероятности аварии. Вы на подсознательном уровне становитесь предрасположены к эскалации конфликтов с остальными участниками движения.
Превращаясь, по сути, в мобильного провокатора, притягивающего несчастья и вовлекающего в них остальных водителей. Кроме того, нельзя обходить вниманием и различного рода предчувствия. Несмотря на некоторую иррациональность, они могут быть вполне реальны. Поскольку основываются на подсознательной оценке текущей ситуации на фоне накопленного ранее опыта. Например, какое-то время назад в похожих условиях вы попали в тяжелую ситуацию на конкретном повороте. Что оставило глубокий эмоциональный след в вашем сознании.
И даже если вы уже об этом забыли, то подсознание — еще нет. И, возможно, именно сегодня присутствует такой же набор факторов, а значит и риск повторения аварии велик. Скажем, мой штурман считал особо плохой приметой, если я ронял шлем. И для того, чтобы избавится от плохой кармы, его надо было обязательно протереть влажной тряпкой. Казалось бы — глупость. Но с другой стороны, если я уронил шлем, значит прямо сейчас у меня есть проблемы с координацией и с этим надо как-то бороться.
Короче говоря, если вы осознали, что утро началось неправильно и что-то идет не так, постарайтесь перезапустить день. Успокойтесь и верните себе душевное равновесие. Оценивайте действия остальных участников движения не с позиции пострадавшей стороны, а с точки зрения хладнокровного исследователя, который, осознавая несовершенство мира, пытается понять причины его сбоев. Главное, не думайте, что дорога построена только для вас, а вы центр мироздания. Если на пути попадаются аварии (неважно- на вашей полосе движения или на встречной), проезжайте их максимально внимательно и осторожно. Ведь именно в этот момент внимание других участников движения рассеяно, и именно сейчас они могут устроить свое собственное ДТП. Так что старайтесь разумно управлять машиной. А разумно — почти всегда означает безопасно. И прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Тем более — в пятницу, 13-го.