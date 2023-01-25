Что нужно делать, чтобы выжить при лобовом столкновении машин

Конечно же, вероятность успешного исхода во многом зависит и от обстоятельств: габаритов и массы встречного «объекта», наличия на дороге других транспортных средств. Скажем, чтобы выжить в «лобовой» аварии с грузовиком нужно действовать несколько иначе, чем в том случае, когда навстречу несется легковушка. А если это и не машина вовсе, а, например, колесо, то сценарий тоже будет другим.

Так как же именно поступать, предотвращая лобовое столкновение? Тормозить, как того требуют Правила дорожного движения, или же маневрировать, пытаясь уйти в сторону? На эти и другие жизненно важные вопросы отвечаем в свежем выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.