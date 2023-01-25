Что нужно делать, чтобы выжить при лобовом столкновении машин

Даже несмотря на то, что стать потерпевшим во «встречной» аварии рискует буквально каждый автомобилист, выезжающий на дорогу общего пользования, опыт водителя, разумеется, значение имеет. Если рулевой не знает, что нужно делать, увидев летящий в лоб грузовик, легковушку или оторвавшееся колесо, то его шансы на спасение сводятся практически к нулю. И беда в том, что многие шоферы, сколько бы лет они ни провели за «баранкой», этого как раз и не знают.
Конечно же, вероятность успешного исхода во многом зависит и от обстоятельств: габаритов и массы встречного «объекта», наличия на дороге других транспортных средств. Скажем, чтобы выжить в «лобовой» аварии с грузовиком нужно действовать несколько иначе, чем в том случае, когда навстречу несется легковушка. А если это и не машина вовсе, а, например, колесо, то сценарий тоже будет другим.
Так как же именно поступать, предотвращая лобовое столкновение? Тормозить, как того требуют Правила дорожного движения, или же маневрировать, пытаясь уйти в сторону? На эти и другие жизненно важные вопросы отвечаем в свежем выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.