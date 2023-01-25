Почему зимой категорически нельзя включать кондиционер даже для обдува лобового стекла

Да, профилактики ради и сохранения ресурса для в холода многие автовладельцы, пусть и эпизодически, но включают климатическую установку. Хотя бы для того, чтобы оперативно «разморозить» лобовое стекло или лишить его эффекта запотевания. Но ряд профильных специалистов считает, что так делать не следует. И вот, собственно, почему.
Стоит бы знать, что в воздушную систему фреон поступает не в газообразном, а в жидком виде. И только потом он превращается в тот самый газ, отбирая при этом тепло у попадающего в вентиляцию воздуха. В газообразном же состоянии хладагент поступает в компрессор кондиционера, где он снова превращается в воду.
Тут главное в том, что фреон закипает при давлении примерно 15 атмосфер — при температуре львиной доли климатических систем в автомобилях, равной нулю. Если по-простому, то в морозец для преобразования жидкого фреона в газообразный может попросту не хватить тепла. А это легко может привести к летальным последствиям «кондея», поломке компрессора и повреждению прочих элементов.
Иными словами, при минусовой температуре активация климатической системы противопоказана. Если, конечно, за бортом не критически низкий градус. Скажем, при небольшом падении столбика термометра использовать кнопку A/С вполне себе можно. Растопить те же окна или, например, подсушить чрезмерно влажный салон. Но вот автоматическую функцию поддержания заданной температуры, которой располагает климат-контроль, все же лучше не «юзать». Как говорится, от греха подальше…
Кстати, эксперты не рекомендуют и глушить машину с включенным кондиционером. Почему — выяснил портал «АвтоВзгляд».