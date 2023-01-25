Почему зимой категорически нельзя включать кондиционер даже для обдува лобового стекла

Да, профилактики ради и сохранения ресурса для в холода многие автовладельцы, пусть и эпизодически, но включают климатическую установку. Хотя бы для того, чтобы оперативно «разморозить» лобовое стекло или лишить его эффекта запотевания. Но ряд профильных специалистов считает, что так делать не следует. И вот, собственно, почему.

Стоит бы знать, что в воздушную систему фреон поступает не в газообразном, а в жидком виде. И только потом он превращается в тот самый газ, отбирая при этом тепло у попадающего в вентиляцию воздуха. В газообразном же состоянии хладагент поступает в компрессор кондиционера, где он снова превращается в воду.