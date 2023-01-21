Как эффективно тормозить, если ваша машина без ABS

Любопытно, что т/с, не оснащенные ABS, очень сильно рискуют совершить ДТП на торможении, находясь в потоке современных транспортных средств. И все потому, что при наличии ABS машины даже под управлением неопытных водителей замедляются очень хорошо, сохраняя управляемость. Если же антиблокировочной системы нет, то любое активное торможение может привести не только к блокировке колес, в результате которой тормозная динамика резко ухудшится. Автомобиль перестанет реагировать на руль. Что повысит опасность ситуации.

А если у вас МКП, то возникает риск заглушить мотор и авто превратится в неуправляемый снаряд. Как же быть? Есть простые способы замедления подобных авто. Например, импульсное торможение, кода водитель начинает наносить быстрые и сильные удары по педали тормоза, имитируя работу одноканальной системы ABS. При этом частота ударов должна быть около 4-х раз в секунду. А значит, правая нога будет работать на весу с обязательным отрывом пятки от пола.

Для эффективного торможения мы задействуем мышцы бедра при напряженном голеностопе и правильно подобранное удаление «пятой точки» от педального узла. И здесь, в отличие от автомобилей с ABS, компромиссов нет. При полностью нажатой педали тормоза в коленном суставе должен сохраняться угол в 120 градусов, что позволит легко развить необходимое усилие. Кстати, четыре нажатия на педаль в секунду — очень высокая частота, добиться которой удается даже не всем профессиональным гонщиками. Но это возможно.