Как эффективно тормозить, если ваша машина без ABS

Любопытно, что т/с, не оснащенные ABS, очень сильно рискуют совершить ДТП на торможении, находясь в потоке современных транспортных средств. И все потому, что при наличии ABS машины даже под управлением неопытных водителей замедляются очень хорошо, сохраняя управляемость. Если же антиблокировочной системы нет, то любое активное торможение может привести не только к блокировке колес, в результате которой тормозная динамика резко ухудшится. Автомобиль перестанет реагировать на руль. Что повысит опасность ситуации.
А если у вас МКП, то возникает риск заглушить мотор и авто превратится в неуправляемый снаряд. Как же быть? Есть простые способы замедления подобных авто. Например, импульсное торможение, кода водитель начинает наносить быстрые и сильные удары по педали тормоза, имитируя работу одноканальной системы ABS. При этом частота ударов должна быть около 4-х раз в секунду. А значит, правая нога будет работать на весу с обязательным отрывом пятки от пола.
Для эффективного торможения мы задействуем мышцы бедра при напряженном голеностопе и правильно подобранное удаление «пятой точки» от педального узла. И здесь, в отличие от автомобилей с ABS, компромиссов нет. При полностью нажатой педали тормоза в коленном суставе должен сохраняться угол в 120 градусов, что позволит легко развить необходимое усилие. Кстати, четыре нажатия на педаль в секунду — очень высокая частота, добиться которой удается даже не всем профессиональным гонщиками. Но это возможно.
Так же мы можем использовать и другие способы остановки. При отсутствии ABS можно пользоваться торможением на грани блокировки колес. Правда, этот способ требует от пилота более продвинутых навыков в части понимания, что творится с колесами. Ведь электронного помощника у нас уже нет. Кроме того, в случае торможения на грани блокировки необходимо помнить, что по мере замедления авто мы должны мягко уменьшать усилие на педали, поскольку уменьшается величина кинетической энергии, которой обладает машина.
В случае с МКП ситуация осложняется еще и тем, что, по мере падения скорости вы будете вынуждены переключаться на пониженные передачи, чтобы не заглушить мотор. Если делать это с некоторым опережением, то машина станет тормозить еще и двигателем. Хотя в случае низкого коэффициента сцепления это не так актуально. Но коли вы не владеете этим способом в совершенстве, лучше прибегнуть к импульсному.
В любом случае, во время активного или экстренного торможения владелец авто без ABS на протяжении всего тормозного пути практически прыгает на педали тормоза, вызывая недоумение у окружающих и удивление тем, насколько эффективно замедляется т/с. Не обращайте на них внимание. Главное — максимально эффективно остановиться, а все остальное — мелочи. Короче говоря, упрощенные авто без ABS требуют от их владельцев большего профессионализма и концентрации. Особенно зимой. Ну а остальные должны понимать, что если за вами едет, например, советская «классика», не стоит резко тормозить, чтобы не стать автором обидного ДТП.