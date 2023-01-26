Во что лучше врезаться водителю, если авария неизбежна

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Не всегда ситуация на дороге развивается так, как нам этого хочется. Ведь даже если водитель обладает выдающимся мастерством, он все равно может попасть в аварию. Впрочем, и в этом случае у него может оставаться некоторый выбор. Например, во что и как лучше врезаться. И, поверьте, это имеет очень большое значение. Портал "АвтоВзгляд' делится без преувеличения жизненно важной информацией.
Егор Васильев

Итак, с каким объектами мы можем столкнуться на дороге? Конечно, это другие авто. Кроме того, есть фонари, столбы крепления знаков, деревья, дорожное ограждение в виде гардрелей и прочие инженерные элементы дорожной инфраструктуры. Чему же стоит отдать предпочтение? При выборе предмета или объекта, в который мы врежемся, необходимо исходить из простых принципов.

Скажем, насколько серьезные повреждения получит автомобиль и насколько критическими они окажутся для нашего здоровья. Очевидно, что в соответствии с этим критерием мы должны выбирать что-то мягкое и большое. Например, сугроб. Хотя тут стоит понимать, из чего он состоит. Если это большая куча свежего снега или снежная целина, то — вперед. Они отлично справятся с задачей. А коли это старый и слежавшийся сугроб, переживший не одну оттепель, то он либо отправит вас прямо в космос, исполнив роль ледяного трамплина, либо безжалостно уничтожит автомобиль, ведь его профиль напоминает бетонную стену.

Так же крайне опасны бетонный столб или толстое дерево из-за их очень высокой прочности и малой площади соприкосновения с авто. И в хронике происшествий очень часто можно наблюдать машины, практически разрезанные пополам в результате подобных столкновений. Так что тормозиться о подобные объекты можно только в том случае, если скорость вашего авто минимальна. И, конечно, нужно быть готовым к тому, что ваш железный конь пострадает.

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Использование в качестве остановочного препятствия элементов дорожной инфраструктуры имеет определенную специфику. С одной стороны, они спроектированы таким образом, чтобы упруго взаимодействовать с кузовом машины, а с другой (как раз из-за своей упругости), могут отбросить автомобиль в сторону, резко изменив его траекторию движения. Кстати, дорожное ограждение опасно тем, что при контакте с ним может оторваться его элемент и как копье пробить кузов т/с.

При этом фронтальная авария с легковушкой на скорости до 60 км/ч достаточно безопасна. Но только в том случае, если вы пристегнуты и автомобиль относительно современен. По крайней мере, такое соударение обеспечит сохранность вашей жизни. А вот с грузовиком лучше не встречаться ни при каком варианте развития событий. И все из-за того, что он очень большой и тяжелый. А значит и очень опасный для вашей «ласточки».

Понятно, что мы стараемся избежать тарана другого авто в бок или наезда на пешехода. Однако тут есть тонкость. Если виновником аварийной ситуации являетесь не вы, то лучше всего тормозить в своей полосе движения. Вкедь если вы собьете того же пешехода во время маневра, весь груз ответственности ляжет уже на вас. Так что при высокой скорости и неизбежности столкновения выбираем то, что мягче и безопасней для вас и окружающих.

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При отсутствии выбора, используем экстренное торможение в своей полосе движения. Стараемся не врезаться в деревья и столбы. Тем более, что часто водитель на инстинктивном уровне старается обезопасить себя, забывая о пассажирах.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что если ваш автомобиль оснащен системой ABS, то во время торможения он будет сохранять управляемость и это позволит корректировать траекторию, исходя из ситуации. Кстати, если удар в дерево или столб неизбежен, то лучше, чтобы его встретил лонжерон, а не центральная часть авто.

автошколы, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, лайфхак
26 января 2023
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