Во что лучше врезаться водителю, если авария неизбежна

Итак, с каким объектами мы можем столкнуться на дороге? Конечно, это другие авто. Кроме того, есть фонари, столбы крепления знаков, деревья, дорожное ограждение в виде гардрелей и прочие инженерные элементы дорожной инфраструктуры. Чему же стоит отдать предпочтение? При выборе предмета или объекта, в который мы врежемся, необходимо исходить из простых принципов.

Скажем, насколько серьезные повреждения получит автомобиль и насколько критическими они окажутся для нашего здоровья. Очевидно, что в соответствии с этим критерием мы должны выбирать что-то мягкое и большое. Например, сугроб. Хотя тут стоит понимать, из чего он состоит. Если это большая куча свежего снега или снежная целина, то — вперед. Они отлично справятся с задачей. А коли это старый и слежавшийся сугроб, переживший не одну оттепель, то он либо отправит вас прямо в космос, исполнив роль ледяного трамплина, либо безжалостно уничтожит автомобиль, ведь его профиль напоминает бетонную стену.

Так же крайне опасны бетонный столб или толстое дерево из-за их очень высокой прочности и малой площади соприкосновения с авто. И в хронике происшествий очень часто можно наблюдать машины, практически разрезанные пополам в результате подобных столкновений. Так что тормозиться о подобные объекты можно только в том случае, если скорость вашего авто минимальна. И, конечно, нужно быть готовым к тому, что ваш железный конь пострадает.