Как зимой уменьшить длину тормозного пути машины на 30%

Дело в том, что система ABS, на которую мы возлагаем так много надежд, обладает любопытной особенностью. Разрабатывалась она для того, чтобы обеспечить гарантированно надежное замедление автомобиля на скользких покрытиях. По сути, просто требуя от водителя команды на свою активацию. Этой командой является мощное нажатие на тормоз, в результате которого происходит блокировка колес.
Однако парадокс ситуации в том, что ABS неплохо взаимодействует с неопытным водителем. Но очень быстро приводит профессионала к тому, что уровень его навыков понижается до новичка, отучая от правильной работы с тормозом. Ведь если при торможении вы слишком сильно нажали на педаль и заблокировали колеса, то происходит активация ABS, которая и обеспечивает «эффективное» замедление.
Но суть работы этой системы в том, что она реагирует на ошибку пилота, кратковременно уменьшая усилие в тормозном механизме. И уменьшается оно до тех пор, пока колесо опять не покатится. На льду (и особенно, если колесо тяжелое и широкое) на это уходит очень много времени. После чего колесо опять блокируется. В результате подобного алгоритма действий управляющей электроники, доля времени в течение которого колесо действительно эффективно тормозит, будет уменьшаться. К какому выводу мы приходим? К неожиданному.
Дело в том, что зимой мы должны воспринимать ABS не в качестве помощника, обеспечивающего эффективное торможение, а скорее как строгого экзаменатора, оценивающего правильность наших действий. Поэтому при необходимости экстренного торможения мы должны быстро перенести ногу с газа на тормоз и мощно ударить по ней с усилием не менее 40 кг. Это приведет к гарантированной блокировке колес и активации ABS. Так мы же пытались научиться чему-то новому? Все правильно. Это первая фаза торможения. После того как ABS активировалась, переходим ко второй — уже совсем профессиональной.
Начинаем плавно уменьшать усилие на педали до тех пор, пока работа антиблокировочной системы из непрерывной не перейдет в так называемую пограничную. В нем ABS начинает срабатывать не постоянно, а эпизодами. И именно в этом режиме колеса большей частью будут находиться на грани блокировки, а значит обеспечивать максимально эффективное замедление. И в случае правильных действий с вашей стороны вы можете уменьшить длину тормозного пути на 30% по сравнению со штатной работой ABS. Но и тут все непросто.
При взаимодействии с педалью тормоза правая нога шофера действует грубо и амплитудно (в том числе — благодаря ассистентам активной безопасности). Кроме того, при экстренном торможении психологически трудно заставить себя уменьшить усилие на педали в то время, как все рефлексы призывают нажать на нее еще сильней.
Так что подобный режим торможения сложно тренировать самостоятельно и лучше делать это на автодроме под руководством профессионала. Тем более, что при наличии времени и относительно небольших денег такая возможность существует практически в каждом регионе. А с учетом того, что этот навык может спасти жизнь, рекомендуем отнестись к нему серьезно.