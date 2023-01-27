Как зимой уменьшить длину тормозного пути машины на 30%

Дело в том, что система ABS, на которую мы возлагаем так много надежд, обладает любопытной особенностью. Разрабатывалась она для того, чтобы обеспечить гарантированно надежное замедление автомобиля на скользких покрытиях. По сути, просто требуя от водителя команды на свою активацию. Этой командой является мощное нажатие на тормоз, в результате которого происходит блокировка колес.

Однако парадокс ситуации в том, что ABS неплохо взаимодействует с неопытным водителем. Но очень быстро приводит профессионала к тому, что уровень его навыков понижается до новичка, отучая от правильной работы с тормозом. Ведь если при торможении вы слишком сильно нажали на педаль и заблокировали колеса, то происходит активация ABS, которая и обеспечивает «эффективное» замедление.

Но суть работы этой системы в том, что она реагирует на ошибку пилота, кратковременно уменьшая усилие в тормозном механизме. И уменьшается оно до тех пор, пока колесо опять не покатится. На льду (и особенно, если колесо тяжелое и широкое) на это уходит очень много времени. После чего колесо опять блокируется. В результате подобного алгоритма действий управляющей электроники, доля времени в течение которого колесо действительно эффективно тормозит, будет уменьшаться. К какому выводу мы приходим? К неожиданному.