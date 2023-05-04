Страшные значки на «приборке», с которыми можно ездить, но временно

Пожалуй, самым безобидным сигналом из тех, что подает автомобиль, можно считать предупреждение о необходимости в скором времени пройти очередное техническое обслуживание. Обычно об этом напоминает индикатор в виде гаечного ключа либо характерная надпись. Как правило, функцию прописывают прямо на заводе, но иногда корректировки вносят и сами дилеры.

Однако не стоит сразу же лететь в сервисный центр на ТО после того, как загорится лампочка на панели приборов. Дело в том, что эта «напоминалка» активируется заблаговременно, позволяя до начала проведения необходимого обслуживания порой проехать даже не одну тысячу километров.

Индикатор системы определения усталости водителя автомобилистами воспринимается по-разному. Кто-то останавливается на АЗС, чтобы передохнуть и выпить чашечку кофе, другие же на пресловутый сигнал «забивают болт». Тем более что в ряде случаев эта функция работает совсем некорректно. Да и на скорость, как говорится, не влияет.