Страшные значки на «приборке», с которыми можно ездить, но временно

Пожалуй, самым безобидным сигналом из тех, что подает автомобиль, можно считать предупреждение о необходимости в скором времени пройти очередное техническое обслуживание. Обычно об этом напоминает индикатор в виде гаечного ключа либо характерная надпись. Как правило, функцию прописывают прямо на заводе, но иногда корректировки вносят и сами дилеры.
Однако не стоит сразу же лететь в сервисный центр на ТО после того, как загорится лампочка на панели приборов. Дело в том, что эта «напоминалка» активируется заблаговременно, позволяя до начала проведения необходимого обслуживания порой проехать даже не одну тысячу километров.
Индикатор системы определения усталости водителя автомобилистами воспринимается по-разному. Кто-то останавливается на АЗС, чтобы передохнуть и выпить чашечку кофе, другие же на пресловутый сигнал «забивают болт». Тем более что в ряде случаев эта функция работает совсем некорректно. Да и на скорость, как говорится, не влияет.
О том, что в бачке стеклоомывателя закончилась жидкость, напомнит специальный флажок, который, впрочем, тоже можно игнорировать до поры до времени. Если точнее, то до наступления осадков и появления слякоти на дорогах. Мало того, что ездить без «омывайки» в дождь и снегопад попросту небезопасно, так за это еще и положен штраф. Согласно ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», предусмотрена ответственность в виде пополнения бюджета страны на 500 рублей.
А вот одним из самых неприятных уведомлений на приборной доске является упоминание о том, что в баке вот-вот иссякнет топливо. Согласитесь, есть повод понервничать, особенно в тех случаях, когда поблизости нет вожделенной АЗС. Мало того, что можно застрять на дороге, так еще и угробить топливный насос. В общем, история муторная и дорогостоящая.
Впрочем, куда более тревожным принято считать значок Check Engine. В зависимости от поломки авто или «глюков» электроники эксплуатировать машину можно, но от греха подальше все же лучше заглянуть в автосервис. Там «железному коню» хотя бы поставят «диагноз». Если же речь об обычном сбое, то специалисты попросту сотрут ошибку, вызывающую раздражение.