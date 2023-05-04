Страшные значки на «приборке», с которыми можно ездить, но временно

Фото: АвтоВзгляд
Индикаторы, загорающиеся на щитке приборов, как правило, бывают нескольких типов. Те, что информируют о работе бортовых систем, либо предупреждающие о той или иной неисправности, а также иконки, сообщающие о необходимости проверки или замены определенных компонентов и жидкостей. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, на какие уведомления авто не стоит мгновенно реагировать водителю.
Лика Затворная

Пожалуй, самым безобидным сигналом из тех, что подает автомобиль, можно считать предупреждение о необходимости в скором времени пройти очередное техническое обслуживание. Обычно об этом напоминает индикатор в виде гаечного ключа либо характерная надпись. Как правило, функцию прописывают прямо на заводе, но иногда корректировки вносят и сами дилеры.

Однако не стоит сразу же лететь в сервисный центр на ТО после того, как загорится лампочка на панели приборов. Дело в том, что эта «напоминалка» активируется заблаговременно, позволяя до начала проведения необходимого обслуживания порой проехать даже не одну тысячу километров.

Индикатор системы определения усталости водителя автомобилистами воспринимается по-разному. Кто-то останавливается на АЗС, чтобы передохнуть и выпить чашечку кофе, другие же на пресловутый сигнал «забивают болт». Тем более что в ряде случаев эта функция работает совсем некорректно. Да и на скорость, как говорится, не влияет.

Фото: АвтоВзгляд

​О том, что в бачке стеклоомывателя закончилась жидкость, напомнит специальный флажок, который, впрочем, тоже можно игнорировать до поры до времени. Если точнее, то до наступления осадков и появления слякоти на дорогах. Мало того, что ездить без «омывайки» в дождь и снегопад попросту небезопасно, так за это еще и положен штраф. Согласно ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», предусмотрена ответственность в виде пополнения бюджета страны на 500 рублей.

А вот одним из самых неприятных уведомлений на приборной доске является упоминание о том, что в баке вот-вот иссякнет топливо. Согласитесь, есть повод понервничать, особенно в тех случаях, когда поблизости нет вожделенной АЗС. Мало того, что можно застрять на дороге, так еще и угробить топливный насос. В общем, история муторная и дорогостоящая.

Впрочем, куда более тревожным принято считать значок Check Engine. В зависимости от поломки авто или «глюков» электроники эксплуатировать машину можно, но от греха подальше все же лучше заглянуть в автосервис. Там «железному коню» хотя бы поставят «диагноз». Если же речь об обычном сбое, то специалисты попросту сотрут ошибку, вызывающую раздражение.

ТО, дилеры, безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, аксессуары, техническое обслуживание, дорога, трасса, лайфхак
4 мая 2023
256