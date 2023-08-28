Что делать, если за рулем начинает болеть спина

Откинутая чуть ли не до горизонтального положения спинка, согнутые в коленях под острым углом ноги, вытянутые до хруста руки, вращение «баранки» коленом или пузом. В некоторых особо прекрасных случаях — придвинутое до упора вперед кресло, чтобы видеть край капота. Как сегодня за рулем сидит шофер? Как угодно, но только не так, как нужно.
Раскорячившись на водительском месте, можно произвести впечатление на прекрасную даму, ожидающую автобус на остановке, но никак не сконцентрироваться на дорожной обстановке. Во-первых, в такой позе невозможно выполнить экстренный маневр, да и просто сосредоточиться. А во-вторых, уже через небольшой промежуток времени — скажем, после среднестатистической московской пробки — начинает заунывно болеть спина.
Представляете, оказывается автомобильное кресло, несмотря на всю свою универсальность, разработано под определенную позу.
Пилотов спортивных автомобилей с первых же тренировок учат не маневрированию и рулежке, а правильной посадке за «штурвалом»: ноги должны быть чуть согнуты, спина к ногам — под 90 градусов, вытянутые руки запястьями касаются руля. Подголовник должен «придерживать» затылок своей верхней частью, спина плотно и всей площадью — упираться в кресло, а руки, скажу вслух крамолу, находиться на «баранке». Не на подлокотнике, не в оконном проеме, а на руле — на 10 и 2 часа. Именно в такой позе обязан находиться водитель в момент управления автомобилем.
Сначала, конечно, будет немного непривычно, если не сказать неудобно. Как-то неестественно, никакого комфорта и расслабления. Однако уже через несколько дней начинаешь на собственной шкуре понимать, что именно такое положение наилучшим образом подходит для пилотирования: концентрация на необходимом уровне, голова прямо, обзорность вперед-назад шикарная, ремень безопасности никуда не впивается, расположение рук позволяет быстро реагировать на происходящее в пути.
А как вознаграждение — перестает болеть спина, причем без врачей, массажистов и специальных приборов. Сама по себе и за свой счет. Чем не повод правильно настроить кресло?