Что делать, если за рулем начинает болеть спина

Откинутая чуть ли не до горизонтального положения спинка, согнутые в коленях под острым углом ноги, вытянутые до хруста руки, вращение «баранки» коленом или пузом. В некоторых особо прекрасных случаях — придвинутое до упора вперед кресло, чтобы видеть край капота. Как сегодня за рулем сидит шофер? Как угодно, но только не так, как нужно.

Раскорячившись на водительском месте, можно произвести впечатление на прекрасную даму, ожидающую автобус на остановке, но никак не сконцентрироваться на дорожной обстановке. Во-первых, в такой позе невозможно выполнить экстренный маневр, да и просто сосредоточиться. А во-вторых, уже через небольшой промежуток времени — скажем, после среднестатистической московской пробки — начинает заунывно болеть спина.

Представляете, оказывается автомобильное кресло, несмотря на всю свою универсальность, разработано под определенную позу.