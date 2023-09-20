Почему не рекомендуется включать освещение в салоне авто при ночной езде

При включении освещения внутри кабины при езде в кромешной темноте существенно снижается чувствительность сетчатки глаза к свету. Иными словами, ухудшается острота зрения. Если еще проще, то водитель начинает хуже реагировать на внешние раздражители за бортом и менее эффективно различать неосвещенные предметы.

Кроме того, шофер может отвлекаться, «путаясь в показаниях» и неверно оценивать расположение других машин на проезжей части и дистанцию до них и между ними. К тому же, глаза устают от сторонних источников света, интенсивно снижающих внимание.

Куда хуже, если лобовое стекло в авто заляпано грязью или имеет потертости и царапины. В вечернее и ночное время суток включенная в салоне лампочка будет создавать на триплексе блики, отвлекающие от дороги и сужающие обзорность. Усугубить сей эффект может и свет фар встречного транспорта. Поэтому лучше всего зажигать осветительные приборы интерьера не полностью, а точечно, то есть с одной из сторон внутреннего убранства. Так будет и комфортнее, и безопаснее.