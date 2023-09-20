Почему не рекомендуется включать освещение в салоне авто при ночной езде

На самом деле, в Правилах дорожного движения русским по белому сказано, что и в темное, и в светлое время суток с целью обозначения транспортных средств водители обязаны использовать включенные фары ближнего света или дневные ходовые огни. Но совершенно ничего не сказано о том, что водителю или пассажирам запрещается зажигать лампы салонного освещения.
В том числе, и при движении ночью. Проще говоря, за желание осветить интерьер автомобиля никакой ответственности не предусмотрено. Однако важнее другое. Активированные в салоне лампочки пагубно влияют на безопасность движения. И вот, собственно, почему.
При включении освещения внутри кабины при езде в кромешной темноте существенно снижается чувствительность сетчатки глаза к свету. Иными словами, ухудшается острота зрения. Если еще проще, то водитель начинает хуже реагировать на внешние раздражители за бортом и менее эффективно различать неосвещенные предметы.
Кроме того, шофер может отвлекаться, «путаясь в показаниях» и неверно оценивать расположение других машин на проезжей части и дистанцию до них и между ними. К тому же, глаза устают от сторонних источников света, интенсивно снижающих внимание.
Куда хуже, если лобовое стекло в авто заляпано грязью или имеет потертости и царапины. В вечернее и ночное время суток включенная в салоне лампочка будет создавать на триплексе блики, отвлекающие от дороги и сужающие обзорность. Усугубить сей эффект может и свет фар встречного транспорта. Поэтому лучше всего зажигать осветительные приборы интерьера не полностью, а точечно, то есть с одной из сторон внутреннего убранства. Так будет и комфортнее, и безопаснее.