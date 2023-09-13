Почему проваливаются «тормоза» и как с этим справиться, не посещая автосервис

Подтраивающий мотор или подергивающая коробка — это, конечно, беда. Но неисправные тормоза — просто фатальная история. Никаких поездок с такой неисправностью уже быть не может вплоть до момента ее полного решения проблемы. Не трос, а эвакуатор, потому что железо ныне дорого, а ручником можно оттормозиться далеко не всякий раз. Поэтому заметив — уже большой плюс, опыт сказывается — нужно немедленно приступить к ремонтным работам.
Первым делом, конечно, проверяем тормозную жидкость. Мало того, что ее нужно регулярно — не менее одного раза в два года — менять, но и постоянно проверять наличие, да и не стесняться прокачать лишний раз контур. Уж на ежегодном ТО — так точно. Если «тормозуха» на месте и в достатке, следует глянуть колеса — никаких подтеков на них быть не должно.
Кстати, заодно и колодки стоит осмотреть — простейший износ запросто вызывает похожий симптом. После — следуем в магазин и прокачиваем контур, стравливая поочередно все четыре суппорта: воздух в системе может стать причиной той самой пустоты в педали.
Увы, починить машину в подобной ситуации подручными средствами и своими силами удается не всегда. Зачастую беда кроется в главном тормозном цилиндре: изношенные резиновые уплотнения или выход из строя перепускных клапанов отражается именно резкой пустотой в соответствующей педали. При сильном износе вакуум в системе уже не создается, а водитель теряет возможность остановить автомобиль.
Есть простой способ проверить ГТЦ: открыв крышку бачка тормозной жидкости, попросим соседа понажимать на педаль тормоза. Если уровень «жижи» при усиленной работе правой ногой падает — цилиндр исправен. А вот если увеличивается или появились пузырьки воздуха — узел нуждается в замене. Смело отправляемся на сайт подбора запчастей по vin-коду или модели авто.
На современных и высокотехнологичных автомобилях о неисправности главного тормозного цилиндра сообщит целый ворох ошибок на приборной панели, но такая роскошь доступна не всем: абсолютному большинству автовладельцев в России, чей «парк» состоит из глубоко подержанной машины среднего и нижнего ценового сегмента, придется качать педаль и всматриваться в резервуар на предмет пузырей воздуха. Впрочем, главное ведь неисправность вовремя определить!