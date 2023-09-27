В каких легковых автомобилях укачивает сильнее всего

Причина укачивания в салоне автомобиля — рассогласованность реакций органов зрения и вестибулярного аппарата. А потому нередко «штормить» пассажиров начинает при чтении или использовании мобильных устройств во время движения. Получается, что мозг попросту не успевает среагировать на изменения положений организма в пространстве.
Как следствие — головная боль, потемнение в глазах, тошнота и проявление рвотных рефлексов. На подобные «катаклизмы» человеческой природы влияют не только рваный темп езды, перепады высот и агрессивная рулежка, но и технические нюансы каждого ТС. К примеру, тип его кузова, работа трансмиссии и жесткость ходовой части.
Согласно результатам ряда исследований, длинноходные амортизаторы и чрезмерно мягкие пружины чаще всего становятся причиной недуга. Ведь на любой, даже самый незначительный изъян дорожного покрытия подвеска реагирует с ощутимой раскачкой, провоцируя обитателей салона на головокружение и связанные с ним недомогания. Еще хуже, если такой «ходовкой» оснащен большой автомобиль с задранным кузовом, который менее устойчив при маневрировании, заметно кренится в поворотах и склонен к продольным раскачиваниям.
Иными словами, кроссоверы и внедорожники с высоким клиренсом довольно часто сказываются на самочувствии седоков. Похожими симптомами обладают минивэны и микроавтобусы, чья подвеска настроена на комфорт и энергоемкость, а дорожный просвет обладает достаточно высокими параметрами, но кузов ограничен в показателях аэродинамики.
А вот автомобили с «зажатой» — более жесткой — ходовой куда более собраны на неровностях, огрызаясь лишь кратковременной тряской на ухабах и рытвинах. Повороты такие машины и вовсе проходят без значительных отклонений от траектории, минимизируя появление эффекта укачивания у ездоков. Что же до коробок передач, то наибольшее воздействие на организм пассажира оказывает трансмиссия, предпочитающая «пинаться» на ходу.
Как не трудно догадаться, речь идет о «роботах», которым свойственны рывки при переключениях и сбросе газа. Впрочем, и на «механике» езда может обернуться для человека тошнотворным состоянием. Ведь далеко не каждый водитель умеет плавно работать ручной коробкой передач, вызывая резкие толчки и раскачку автомобиля.
Какие же авто в наименьшей степени провоцируют тошноту? Прежде всего, седаны, хетчбэки и универсалы со средним дорожным просветом, в меру жесткими амортизаторами и автоматической трансмиссией с гидротрансформатором. Но если и в них вы чувствуете себя дискомфортно, то в пору поменять прокладку между сиденьем и рулем, ибо манера езды водителя остается ключевым фактором, способствующим возникновению плохого самочувствия его спутников в дороге.