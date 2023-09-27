В каких легковых автомобилях укачивает сильнее всего

Причина укачивания в салоне автомобиля — рассогласованность реакций органов зрения и вестибулярного аппарата. А потому нередко «штормить» пассажиров начинает при чтении или использовании мобильных устройств во время движения. Получается, что мозг попросту не успевает среагировать на изменения положений организма в пространстве.

Как следствие — головная боль, потемнение в глазах, тошнота и проявление рвотных рефлексов. На подобные «катаклизмы» человеческой природы влияют не только рваный темп езды, перепады высот и агрессивная рулежка, но и технические нюансы каждого ТС. К примеру, тип его кузова, работа трансмиссии и жесткость ходовой части.

Согласно результатам ряда исследований, длинноходные амортизаторы и чрезмерно мягкие пружины чаще всего становятся причиной недуга. Ведь на любой, даже самый незначительный изъян дорожного покрытия подвеска реагирует с ощутимой раскачкой, провоцируя обитателей салона на головокружение и связанные с ним недомогания. Еще хуже, если такой «ходовкой» оснащен большой автомобиль с задранным кузовом, который менее устойчив при маневрировании, заметно кренится в поворотах и склонен к продольным раскачиваниям.