Почему в салоне подержанной машины вдруг появляется запах выхлопных газов

Такая неприятность может появиться даже у машины с небольшим пробегом. При этом сначала зловоние стоит в багажнике и только потом проникает в салон. А если у вас не седан, а хетчбэк, то аромат ощутим сразу. При этом глушитель не сечет, пол багажника без сквозной коррозии, а на выхлопной трубе установлена насадка, которая отводит газы за корму.

Дело в аэродинамике. В задней части любого транспортного средства происходят завихрения воздушного потока. Причем как в нижней части, так и в верхней. То есть где-то есть «брешь», через которую и идет подсос. Это может быть, скажем, порванный резиновый уплотнитель, или пришедшие в негодность клапаны-жабры под бампером.

Одна из функций таких устройств — обеспечение нормальной вентиляции салона, ведь воздух должен не просто свободно поступать внутрь, предварительно проходя через фильтр, но и выходить наружу. Он и уходит через «жабры», конструкция которых устроена так, чтобы они выпускали воздух, а вот обратно не впускали. Если пластик «жабр» деформировался, а резина рассохлась, внутрь начинают проникать газы, а также грязь и пыль.