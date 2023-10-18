Как с помощью куска прозрачного пластика радикально облегчить парковку задним ходом

Если машина не оснащена видеокамерой заднего вида, ее владельцу приходится непрерывно поддерживать на должном уровне свое чувство габарита. Иначе любая парковка, сопровождающаяся движением задом, имеет все шансы завершиться столкновением с окружающей действительностью. Беда в том, что у некоторых водителей скилл этого навыка улетучивается сразу после получения «прав».
Стресс, испытываемый в ходе парковки, вынуждает их искать выходы из положения. Кто-то «разоряется» на установку нештатной камеры заднего вида и монитора в салоне, куда выводится изображение с нее. Кто-то по-старинке отдает предпочтение парктроникам. В обоих случаях, как мы понимаем, имеет место установка на нештатного оборудования. Что не приветствуется законом.
Некоторые монтируют на корме своего ТС специальное дополнительное зеркало: в него смотрят, контролируя расстояние от заднего бампера до препятствия. Такой вариант подойдет не всем, поскольку каждое крепежное отверстие, проделанное в кузове, изрядно повышает риск возникновения коррозии.
Автор этих строк слыхал даже о водителях, которые ради надежного контроля парковки задом открывали пятую дверь своих легковушек, чтобы «вживую» наблюдать за приближением бампера к капоту стоящей на соседнем парковочном месте машины. Это, разумеется, крайность. Но она иллюстрирует остроту проблемы, стоящей перед некоторыми драйверами.
Тем не менее, существует малоизвестный и простой способ облегчить жизнь тем из них, кто владеет кроссоверами-внедорожниками либо хэтчбеками и мнивэнами. То есть моделями с более-менее вертикально расположенным задним стеклом и без багажника, простирающегося за ним. Эту штуку называют «парковочная линза», «линза заднего хода» или как-то еще в том же духе.
В ее конструкции использован физический принцип действия «линзы Френеля». Она выполнена из гибкого пластика, в просторечии иной раз называемого «силиконом». Приспособление устанавливается на заднее стекло машины. Оно преломляет проходящий через него свет таким образом, что водитель имеет возможность заглянуть вниз за край окна пятой двери машины. Задний бампер он, скорее всего, не увидит, но получит возможность лицезреть асфальт на расстоянии всего 80—100 см от него. При том, что без «силиконового Френеля» граница этой «мертвой зоны» простирается для разных типов легковушек не менее чем на 5—6 метров. Почувствуйте разницу, как говорится.
«Волшебная линза» выглядит как небольшой коврик из прозрачного пластика. Одна его сторона покрыта концентрическими канавками специального профиля. Это рифление, собственно, и создает эффект «линзы Френеля». «Коврик» надо смочить водой и прижать к стеклу со стороны салона, параллельно выгнав из-под него пузыри воздуха. На этом монтаж завершается. Замечено, что он лучше держится, если стекло пятой двери авто покрыто тонировочной пленкой.