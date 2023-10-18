Как с помощью куска прозрачного пластика радикально облегчить парковку задним ходом

Если машина не оснащена видеокамерой заднего вида, ее владельцу приходится непрерывно поддерживать на должном уровне свое чувство габарита. Иначе любая парковка, сопровождающаяся движением задом, имеет все шансы завершиться столкновением с окружающей действительностью. Беда в том, что у некоторых водителей скилл этого навыка улетучивается сразу после получения «прав».

Стресс, испытываемый в ходе парковки, вынуждает их искать выходы из положения. Кто-то «разоряется» на установку нештатной камеры заднего вида и монитора в салоне, куда выводится изображение с нее. Кто-то по-старинке отдает предпочтение парктроникам. В обоих случаях, как мы понимаем, имеет место установка на нештатного оборудования. Что не приветствуется законом.

Некоторые монтируют на корме своего ТС специальное дополнительное зеркало: в него смотрят, контролируя расстояние от заднего бампера до препятствия. Такой вариант подойдет не всем, поскольку каждое крепежное отверстие, проделанное в кузове, изрядно повышает риск возникновения коррозии.

Автор этих строк слыхал даже о водителях, которые ради надежного контроля парковки задом открывали пятую дверь своих легковушек, чтобы «вживую» наблюдать за приближением бампера к капоту стоящей на соседнем парковочном месте машины. Это, разумеется, крайность. Но она иллюстрирует остроту проблемы, стоящей перед некоторыми драйверами.