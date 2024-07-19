Эксперты назвали поездки с открытыми окнами в автомобиле опасными

Многие автовладельцы, имея машину с кондиционером, предпочитают ездить с открытыми окнами. Но эксперты отмечают, что эта привычка негативно влияет на водителя и пассажиров, может привести к проблемам с автомобилем и уж тем более не снижает расход топлива за счет отказа от климатической системы.

По оценке экспертов ГК «Автодом», беседовавших с нашими коллегами из RG.ru, из-за опущенных стекол люди в салоне автомобиля вынуждены дышать пылью, которая также загрязняет интерьер машины. Более того, на высокой скорости в открытое окно может попасть мусор с дороги, что опасно для пассажиров. Чтобы заглушить окружающий шум, рулевой вынужден увеличивать громкость автомагнитолы, а это мешает ориентироваться в ситуации — можно пропустить сигнал другого авто или звук мотора приближающегося мотоцикла.

Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» в свою очередь предупреждают, что открытые окна ухудшают аэродинамику, увеличивая расход топлива, что полностью нивелируют экономию бензина за счет выключенного кондиционера. Кроме того, неработающая климатическая система накапливает пыль, грязь, плесень и болезнетворные бактерии, которые при включении попадают в салон, а затем — и в организм обитателей машины. К тому же долгий простой кондиционера способен вывести его из строя.