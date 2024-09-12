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Эксперт объяснил автомобилистам, чего нельзя делать в пробках

Нетерпение и агрессия за рулем — не выход

В пробке важно не совершать действий, которые могут повысить риск ДТП. Водителю необходимо оставаться максимально внимательным, даже если кажется, что поток машин не движется.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Эксперт объяснил автомобилистам, чего нельзя делать в пробках

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, что резкие ускорение и торможение увеличивают шанс аварии в дорожном заторе. При подобных действиях машину может занести.

Эксперт подчеркнул, что резкие повороты руля и частая смена направления движения в дорожном заторе — это линия поведения, усиливающая вероятность ДТП.

Систематическое нажатие на педаль тормоза приведет к перегреву колодок и снизит их эффективность, отметил Стрельбицкий. Торможение по схеме «педаль в пол» легко спровоцирует аварийную ситуацию в дорожном заторе, если водитель автомобиля позади вас не успел отреагировать.

Обгон по встречной полосе или обочине эксперт тоже считает действиями, которые не приведут ни к чему хорошему в пробке. Риск столкновения с другими автомобилями повышают неумение держать дистанцию и резкая смена полосы движения.

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