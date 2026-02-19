Водителям напомнили, как управлять автомобилем при снежном заносе

Из-из очередного сильного снегопада, который продлится до конца суток, столичным автомобилистам напомнили правильный порядок действий при попадании в снежный занос. Когда погода серьезно портится, лучше держать дистанцию вдвое больше обычной и мониторить обстановку на пять-десять машин вперед.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на московский департамент транспорта. По словам экспертов, для выхода из заноса необходимо смотреть туда, куда нужно ехать. Должен сработать рефлекс, и руки начнут поворачивать руль в правильную сторону сами. В то же время не стоит фокусироваться на препятствиях вроде столбов или сугробов, иначе растут шансы пойти по неверной траектории. Суть в том, чтобы поворачивать руль в сторону заноса.

Московских водителей призвали в целом быть аккуратнее за рулем. Например, рекомендуется сбрасывать скорость перед поворотами, а также спусками и подъемами с ограниченной видимостью. Аналогичным образом нужно поступать на обледеневшей и мокрой дороге. Лучше всего ехать со скоростью потока, но идеальное решение — отказаться от автомобиля при снежном коллапсе и воспользоваться общественным транспортом. В случае поездки на метро проблем, скорее всего, вообще не возникнет.