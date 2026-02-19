242

Водителям напомнили, как управлять автомобилем при снежном заносе

Важно повернуть руль в нужную сторону

Из-из очередного сильного снегопада, который продлится до конца суток, столичным автомобилистам напомнили правильный порядок действий при попадании в снежный занос. Когда погода серьезно портится, лучше держать дистанцию вдвое больше обычной и мониторить обстановку на пять-десять машин вперед.

Анатолий Белецкий

Изображение Водителям напомнили, как управлять автомобилем при снежном заносе

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на московский департамент транспорта. По словам экспертов, для выхода из заноса необходимо смотреть туда, куда нужно ехать. Должен сработать рефлекс, и руки начнут поворачивать руль в правильную сторону сами. В то же время не стоит фокусироваться на препятствиях вроде столбов или сугробов, иначе растут шансы пойти по неверной траектории. Суть в том, чтобы поворачивать руль в сторону заноса.

Московских водителей призвали в целом быть аккуратнее за рулем. Например, рекомендуется сбрасывать скорость перед поворотами, а также спусками и подъемами с ограниченной видимостью. Аналогичным образом нужно поступать на обледеневшей и мокрой дороге. Лучше всего ехать со скоростью потока, но идеальное решение — отказаться от автомобиля при снежном коллапсе и воспользоваться общественным транспортом. В случае поездки на метро проблем, скорее всего, вообще не возникнет.

