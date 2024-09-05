В зоне СВО: сколько получает водитель фронтового грузовика

Чем выше ответственность — тем выше оклад, это правило работает на любом предприятии, но если в список обязанностей добавляется еще и чрезвычайный риск, то ежемесячная смска о зачислении обязана быть не просто шестизначной. Именно такую получают водители грузовиков, работающие на фронте. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Дефицит рабочих рук поднял зарплаты по всей России, но действительно внушительная оплата труда сегодня там, где не умолкает канонада — на фронте. Помимо естественного и нормального чувства долга для всех добровольцев, решившихся пойти на чудовищный риск и отправиться в зону СВО, должна быть и достойная финансовая составляющая, которая позволит и долги с кредитами закрыть, и детей поднять, и многие другие накопившиеся вопросы решить.

И в чем уж не выйдет упрекнуть государство — так это в недостаточном денежном довольствии: платят на фронте действительно достойно.

А если опытный водитель грузовика решится надеть мундир, то и зарплату получит впечатляющую. Даже московского сноба впечатлившую.

Задача — логистика в зоне ведения боевых действий, дословно — «обеспечение мобильности на передовой». Никто ни от кого ничего не скрывает: предстоит ездить и возить там, где стреляют. Список требований невелик: умение управлять внедорожником или грузовиком, ответственность, дисциплина и стрессоустойчивость. А также осознание, что придется пройти настоящие испытания без всяких оговорок, придется рисковать: такая работа — Родину защищать. Работодатель обязуется обеспечить необходимую подготовку и снаряжение, полностью официальное оформление и достойное довольствие.

Фото globallookpress.com

Так, водитель УАЗ-23632 «Есаул» получит ежемесячно от 365 000 рублей, шофер «Урала» — от 375 000 рублей, «рулевой» Тайфун-К — от 375 000 рублей, а ЗиЛа — от 398 000 рублей. Все вышеперечисленное — далеко от стандартов современного грузовика, сложнее физически, выматывает и требует подготовки — с легковушки не пересядешь.

Но с другой стороны — вряд ли кто-то из водителей грозовиков в России хотя бы раз в своей карьере видел подобные оклады, но риск, пусть и благородный, должен быть соответствующим образом оплачен. Потому что и с подобным риском абсолютное большинство шоферов тоже никогда не сталкивалось.

Пусть же каждый сам для себя принимает решение, но факт остается фактом: тут есть о чем подумать. В первую очередь тем, кто кричит о низких зарплатах и нехватке работы: и работы, и зарплаты есть.