Ночная смена: сколько получает курьер на личном автомобиле, когда все спят

Вопрос поиска работы сегодня, честно говоря, не стоит: количество вакансий на рынке по любой сфере превышает число соискателей. Причем наличие высшего образования, специальных и узкопрофильных знаний, рекомендательных писем и прочих, некогда обязательных элементом добротного трудоустройства, совсем не обязательно.
Чтобы получать много, потребуются лишь «права», а чтобы очень много — личный автомобиль. Обладая сразу двумя выше обозначенными «слагаемыми успеха», можно заработать до четверти миллиона рублей в месяц. Правда, работать придется ночью.
Небольшой и предельно простой мониторинг вакансий на доступном каждому ресурсе выдает весьма привлекательные предложения: крупная компания предлагает оформление по договору, «белые» выплаты каждую неделю и до 8000 руб. за смену при условии выполнения плана. Машина — своя, но возможна, согласно объявлению, и легковушка. Заказы — до 2 кг, так что надрываться не придется: знай себе крути баранку да бегай по этажам.
Другой вариант, уже 9200 рублей за смену, но не менее 20 смен в месяц, оформление по ГПХ, никакой еды и напитков. А указанные 9200 или 184 000 руб. в месяц — это уже чистыми, после уплаты налогов.
Можно устроиться в маркетплейс, работать на машине организации и получать до 180 000 «деревянных». Правда, есть оговорки: при выполнении плана. Что за план — расскажут при оформлении. Заправлять по ночам каршеринговые ТС — 6000 рублей, платить готовы хоть каждый день.
Самый «дорогой лот» — 11 000 рублей за смену, что при ежемесячной работе только по будням принесет те самые 242 000 руб., или почти четверть миллиона «деревянных». Работать предстоит «оперативно», как пишет сам работодатель, но и ставка у него — на 20% выше рынка. С другой стороны, в объявлении указано, что подойдет и легковой автомобиль.
То есть «Газель» или другой фургон либо облегчит труд, либо принесет больший доход. С учетом ежедневных выплат, достаточно высокой, честно говоря, ставки и прочих «плюшек» видится смысл пересмотреть свои взгляды на жизнь огромному количеству жителей крупных городов: или перестать выть насчет нехватки денег, либо выйти на новую работу.