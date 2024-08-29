Ночная смена: сколько получает курьер на личном автомобиле, когда все спят

Сегодня одним из самых прибыльных секторов экономики России является логистика. Если точнее — доставка. Пандемия раскрутила сервисы и маркетплейсы до невиданных ранее высот популярности, и с тех пор темпы развития этого бизнеса только растут. При этом в барышах не только его владельцы, но и сотрудники. Нынче работа за рулем позволит заработать куда больше офисного сидения, а вменяемый и нацеленный на результат водитель может существенно поправить свои финансовые дела. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Вопрос поиска работы сегодня, честно говоря, не стоит: количество вакансий на рынке по любой сфере превышает число соискателей. Причем наличие высшего образования, специальных и узкопрофильных знаний, рекомендательных писем и прочих, некогда обязательных элементом добротного трудоустройства, совсем не обязательно.

Чтобы получать много, потребуются лишь «права», а чтобы очень много — личный автомобиль. Обладая сразу двумя выше обозначенными «слагаемыми успеха», можно заработать до четверти миллиона рублей в месяц. Правда, работать придется ночью.

Небольшой и предельно простой мониторинг вакансий на доступном каждому ресурсе выдает весьма привлекательные предложения: крупная компания предлагает оформление по договору, «белые» выплаты каждую неделю и до 8000 руб. за смену при условии выполнения плана. Машина — своя, но возможна, согласно объявлению, и легковушка. Заказы — до 2 кг, так что надрываться не придется: знай себе крути баранку да бегай по этажам.

http://globallookpress.com/

Другой вариант, уже 9200 рублей за смену, но не менее 20 смен в месяц, оформление по ГПХ, никакой еды и напитков. А указанные 9200 или 184 000 руб. в месяц — это уже чистыми, после уплаты налогов.

Можно устроиться в маркетплейс, работать на машине организации и получать до 180 000 «деревянных». Правда, есть оговорки: при выполнении плана. Что за план — расскажут при оформлении. Заправлять по ночам каршеринговые ТС — 6000 рублей, платить готовы хоть каждый день.

Самый «дорогой лот» — 11 000 рублей за смену, что при ежемесячной работе только по будням принесет те самые 242 000 руб., или почти четверть миллиона «деревянных». Работать предстоит «оперативно», как пишет сам работодатель, но и ставка у него — на 20% выше рынка. С другой стороны, в объявлении указано, что подойдет и легковой автомобиль.

То есть «Газель» или другой фургон либо облегчит труд, либо принесет больший доход. С учетом ежедневных выплат, достаточно высокой, честно говоря, ставки и прочих «плюшек» видится смысл пересмотреть свои взгляды на жизнь огромному количеству жителей крупных городов: или перестать выть насчет нехватки денег, либо выйти на новую работу.