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Ночная смена: сколько получает курьер на личном автомобиле, когда все спят

Офисному планктону пора переходить на новую работу, меняя кроссоверы на «Газели»

Сегодня одним из самых прибыльных секторов экономики России является логистика. Если точнее — доставка. Пандемия раскрутила сервисы и маркетплейсы до невиданных ранее высот популярности, и с тех пор темпы развития этого бизнеса только растут. При этом в барышах не только его владельцы, но и сотрудники. Нынче работа за рулем позволит заработать куда больше офисного сидения, а вменяемый и нацеленный на результат водитель может существенно поправить свои финансовые дела. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Ночная смена: сколько получает курьер на личном автомобиле, когда все спят

Вопрос поиска работы сегодня, честно говоря, не стоит: количество вакансий на рынке по любой сфере превышает число соискателей. Причем наличие высшего образования, специальных и узкопрофильных знаний, рекомендательных писем и прочих, некогда обязательных элементом добротного трудоустройства, совсем не обязательно.

Чтобы получать много, потребуются лишь «права», а чтобы очень много — личный автомобиль. Обладая сразу двумя выше обозначенными «слагаемыми успеха», можно заработать до четверти миллиона рублей в месяц. Правда, работать придется ночью.

Небольшой и предельно простой мониторинг вакансий на доступном каждому ресурсе выдает весьма привлекательные предложения: крупная компания предлагает оформление по договору, «белые» выплаты каждую неделю и до 8000 руб. за смену при условии выполнения плана. Машина — своя, но возможна, согласно объявлению, и легковушка. Заказы — до 2 кг, так что надрываться не придется: знай себе крути баранку да бегай по этажам.

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Другой вариант, уже 9200 рублей за смену, но не менее 20 смен в месяц, оформление по ГПХ, никакой еды и напитков. А указанные 9200 или 184 000 руб. в месяц — это уже чистыми, после уплаты налогов.

Можно устроиться в маркетплейс, работать на машине организации и получать до 180 000 «деревянных». Правда, есть оговорки: при выполнении плана. Что за план — расскажут при оформлении. Заправлять по ночам каршеринговые ТС — 6000 рублей, платить готовы хоть каждый день.

Самый «дорогой лот» — 11 000 рублей за смену, что при ежемесячной работе только по будням принесет те самые 242 000 руб., или почти четверть миллиона «деревянных». Работать предстоит «оперативно», как пишет сам работодатель, но и ставка у него — на 20% выше рынка. С другой стороны, в объявлении указано, что подойдет и легковой автомобиль.

То есть «Газель» или другой фургон либо облегчит труд, либо принесет больший доход. С учетом ежедневных выплат, достаточно высокой, честно говоря, ставки и прочих «плюшек» видится смысл пересмотреть свои взгляды на жизнь огромному количеству жителей крупных городов: или перестать выть насчет нехватки денег, либо выйти на новую работу.

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