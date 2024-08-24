Миллионеры из тягачей: сколько сейчас получают дальнобойщики в России

Не так далеки еще времена, когда лощеный офисный менеджер, попивая лавандовый раф в кафе при бизнес-центре, с пренебрежением смотрел на сурового мужика, что в шлепанцах забирается в кабину магистрального тягача. Прошло всего два с половиной года, как иностранные компании покинули насиженные бизнес-центры, а восприятие мира перевернулось с ног на голову. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Работа дальнобойщика — чрезвычайно тяжелый, зачастую опасный и очень неблагодарный труд. Долгие дни и ночи в пути, чаще — в одни руки, вдали от семьи на бескрайних российских просторах или в длинной пробке на границе. В кузове, естественно, перегруз, так что постового приходится либо объезжать, либо «задабривать», сроки горят, а по телефону — вечные крики.

Семизначный пробег на одометре слишком часто приводит к ремонту, кипящий южный асфальт добивает и без того изношенные покрышки, зарплата поет романсы в гуле кабины. Так себе перспектива, не в теплом офисе сидя на стуле кнопки нажимать.

Действительно, еще несколько лет назад зарплаты клерка и дальнобойщика были несравнимы: первый получал заведомо больше, а зум-конференции и встречи с самым обозленным клиентом не шли ни в какое сравнение с превратностями родного асфальта. Год 2022-ой много чего поменял, много жизней перевернул и глобально изменил зарплатные ведомости по всей стране: теперь дальнобойщик получает куда больше клерка.

Фото портала АвтоВзгляд.

Несложный и не слишком продолжительный поиск в интернете позволяет найти примерные суммы, что сегодня предлагают за работу водителем тягача: 11 рублей за километр и 1000 рублей суточных, график работы 7\7, 15\15, 7/15, 10/10, 15/7. Заработная плата — два раза в месяц на карту, все машины — новые, оформление — строго «в белую».

Работодатель гарантирует, что при желании водитель может проезжать до 20 000 км в месяц, причем его «плечо» — Москва и Санкт-Петербург, пожалуй, лучшая трасса России. Простая арифметика подсказывает, что 20 000 км, за каждый из которых платят 11 руб. — это 220 000 в месяц без учета «суточных».

Кстати, даже прогрессивная шкала НДФЛ, введенная совсем недавно, говорит, что дальнобойщик — человек обеспеченный, ведь его ежемесячный оклад подпадает уже под повышенный налог на доход физических лиц — 15%.

Работа водителя грузовика, повторим, тяжелая, сложная и требовательная, оттого и специалисты в этой сфере — дефицит. Который порождает повышенный спрос и гарантирует претендентам на хлебное место высокий оклад. Экономика так работает. И никак иначе она работать не может: знаменитые «очереди за забором» остались в далеком прошлом, а те предприятия, что действительно нуждаются в кадрах, должны в первую очередь изыскивать зарплатные фонды. Иначе они сотрудников сегодня просто не найдут.