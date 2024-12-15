Все никак не оскудеют европейские запасы древней боевой техники, накопленные за годы так называемой холодной войны. Очередная поставка из 30 югославских гусеничных бронетранспортеров отправилась на Украину.

История практически всех последних 200 лет регулярно демонстрирует, как наши братья-славяне, когда их прижмет какой-нибудь геополитический враг, пищат и ноют, чтобы Россия их срочно спасала — типа братские народы и все такое. Но как только все у них становится хорошо, всевозможные «братушки» без зазрения совести играют на стороне врагов России.

Что не мешает им потом, при вернувшихся неудачных раскладах, опять взывать к братской дружбе великодушного российского народа. Так было и в 19-ом веке, и в 20-ом, и продолжается в 21-ом... Очередной пример — отправка славянами-хорватами ВСУ партии из трех десятков бронетранспортеров BVP M-80.

После развала Югославии хорватам досталась сотня таких БМП. И вот часть этого парка они сбагрили хохлам, рассчитывая в ближайшем будущем заменить их немецкими бронемашинами от Rheinmetall. Заметим, что эта порция M-80 уже не первый «транш» от бывших югославских «братушек» в адрес бандеровцев. Ранее несколько десятков таких машин в адрес киевского режима предоставила Словения. Так что укронацистам к этому типу техники привыкать особо не придется.

Фото производителя.

Некоторые ошибочно считают M-80 клоном советских гусеничных БМП-1. Возможно, эта «непонятка» вызвана сильным внешним сходством югославской боевой машины с отечественным аналогом. А еще тем фактом, что в конце 60-ых-начале 70-ых прошлого века армия СФРЮ (Социалистическая федеративная республика Югославия) подумывала о приобретении у Чехословакии выпускавшихся там по лицензии БМП-1.

Но — не сложилось: Югославия не входила в «варшавский договор», поэтому в той сделке ей было отказано. Пришлось югам сотворить себе что-то похожее собственными силами. К 1974 году прототип M-80 был изготовлен и даже испытан. Однако в связи с производственными проблемами, на вооружение армии СФРЮ бронемашина M-80 стала поступать лишь в 1979-ом.

В ходе ее создания конструкторы явно держали в голове советские «бээмпэхи». По крайней мере, конструкция бронекорпуса и внутренняя компоновка явно «слизана» оттуда. Главное внешнее отличие, по которому можно сразу «отфильтровать» М-80 от советской БМП-1 — количество катков, поддерживающих гусеницу.

У «югослава» их на один меньше — пять штук по каждому борту. Кроме того, башня машины имеет совершенно иную форму. И, в отличии от советских аналогов, ее оснастили 20-мм автоматической пушкой М-55 (югославский вариант орудия Hispano-Suiza HSS-804), спаренной с лицензионным 7,62-мм пулеметом ПКМ. Позднее, когда стало ясно, что такое вооружения слабовато, в ходе модернизации бронемашины до уровня М-80А ее заменили на 30-мм автопушку семейства Zastava M-86.

Фото производителя.

К незаметным со стороны отличиям М-80 от советских БМП можно отнести ее двигатель. Он тут расположен классически — в «морде» корпуса, справа от рабочего места механика-водителя. Изначально в качестве силового агрегата использовался 260-сильный дизель производства Renault, неплохо зарекомендовавший себя на французской БМП AMX-10P. Причем коробки передач к нему также поставляли французы. Позднее его заменили на выпускавшийся в Югославии по лицензии Mercedes 320-сильный OM 403.

Корпус М-80 с габаритами 6420х 2995х2200мм сварен из катанной броневой стали. Боевой вес — чуть более 14 тонн. Причем она плавающая, может перемещаться по воде со скоростью до 7 км/ч. Передняя проекция корпуса в состоянии противостоять 20-23-мм снарядам.

Борта и корма защищают экипаж (водитель, командир и стрелок в поворотной башне), а также десант в задней части (до семи человек) только от 7,62-мм пулеметных пуль с дистанций стрельбы свыше 100 метров. Для высадки пехотинцев, кстати, как и в советских БМП, у М-80 предусмотрены распашные двери в корме.

В общем, «подогнали» хорваты хохлу еще три десятка вариаций на тему «уменьшенный гибрид БМП1/2»: бандеровцам сейчас любое бронедерьмо сгодится — лишь бы ездило и хоть как-то стреляло. Ну и ладно: наши пилоты дронов-камикадзе такого «добра» уже изрядно пожгли. И с дополнительными 30-ю штуками уж как-нибудь справятся...