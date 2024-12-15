«Братья-славяне» подкинули Украине «альтернативную» БМП

История практически всех последних 200 лет регулярно демонстрирует, как наши братья-славяне, когда их прижмет какой-нибудь геополитический враг, пищат и ноют, чтобы Россия их срочно спасала — типа братские народы и все такое. Но как только все у них становится хорошо, всевозможные «братушки» без зазрения совести играют на стороне врагов России.
Что не мешает им потом, при вернувшихся неудачных раскладах, опять взывать к братской дружбе великодушного российского народа. Так было и в 19-ом веке, и в 20-ом, и продолжается в 21-ом... Очередной пример — отправка славянами-хорватами ВСУ партии из трех десятков бронетранспортеров BVP M-80.
После развала Югославии хорватам досталась сотня таких БМП. И вот часть этого парка они сбагрили хохлам, рассчитывая в ближайшем будущем заменить их немецкими бронемашинами от Rheinmetall. Заметим, что эта порция M-80 уже не первый «транш» от бывших югославских «братушек» в адрес бандеровцев. Ранее несколько десятков таких машин в адрес киевского режима предоставила Словения. Так что укронацистам к этому типу техники привыкать особо не придется.
Некоторые ошибочно считают M-80 клоном советских гусеничных БМП-1. Возможно, эта «непонятка» вызвана сильным внешним сходством югославской боевой машины с отечественным аналогом. А еще тем фактом, что в конце 60-ых-начале 70-ых прошлого века армия СФРЮ (Социалистическая федеративная республика Югославия) подумывала о приобретении у Чехословакии выпускавшихся там по лицензии БМП-1.
Но — не сложилось: Югославия не входила в «варшавский договор», поэтому в той сделке ей было отказано. Пришлось югам сотворить себе что-то похожее собственными силами. К 1974 году прототип M-80 был изготовлен и даже испытан. Однако в связи с производственными проблемами, на вооружение армии СФРЮ бронемашина M-80 стала поступать лишь в 1979-ом.
В ходе ее создания конструкторы явно держали в голове советские «бээмпэхи». По крайней мере, конструкция бронекорпуса и внутренняя компоновка явно «слизана» оттуда. Главное внешнее отличие, по которому можно сразу «отфильтровать» М-80 от советской БМП-1 — количество катков, поддерживающих гусеницу.
У «югослава» их на один меньше — пять штук по каждому борту. Кроме того, башня машины имеет совершенно иную форму. И, в отличии от советских аналогов, ее оснастили 20-мм автоматической пушкой М-55 (югославский вариант орудия Hispano-Suiza HSS-804), спаренной с лицензионным 7,62-мм пулеметом ПКМ. Позднее, когда стало ясно, что такое вооружения слабовато, в ходе модернизации бронемашины до уровня М-80А ее заменили на 30-мм автопушку семейства Zastava M-86.
К незаметным со стороны отличиям М-80 от советских БМП можно отнести ее двигатель. Он тут расположен классически — в «морде» корпуса, справа от рабочего места механика-водителя. Изначально в качестве силового агрегата использовался 260-сильный дизель производства Renault, неплохо зарекомендовавший себя на французской БМП AMX-10P. Причем коробки передач к нему также поставляли французы. Позднее его заменили на выпускавшийся в Югославии по лицензии Mercedes 320-сильный OM 403.
Корпус М-80 с габаритами 6420х 2995х2200мм сварен из катанной броневой стали. Боевой вес — чуть более 14 тонн. Причем она плавающая, может перемещаться по воде со скоростью до 7 км/ч. Передняя проекция корпуса в состоянии противостоять 20-23-мм снарядам.
Борта и корма защищают экипаж (водитель, командир и стрелок в поворотной башне), а также десант в задней части (до семи человек) только от 7,62-мм пулеметных пуль с дистанций стрельбы свыше 100 метров. Для высадки пехотинцев, кстати, как и в советских БМП, у М-80 предусмотрены распашные двери в корме.
В общем, «подогнали» хорваты хохлу еще три десятка вариаций на тему «уменьшенный гибрид БМП1/2»: бандеровцам сейчас любое бронедерьмо сгодится — лишь бы ездило и хоть как-то стреляло. Ну и ладно: наши пилоты дронов-камикадзе такого «добра» уже изрядно пожгли. И с дополнительными 30-ю штуками уж как-нибудь справятся...