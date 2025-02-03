Американский «головастик»: в курском приграничье сожгли грузовик FMTV M1083

Семейство американских тактических транспортных средств FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) появилось на свет еще в 80-ых годах прошлого века. С тех пор машины этого типа неоднократно модернизировались, благодаря чему современные FMTV напоминают родоначальников «клана» лишь внешним видом и принципом компоновки.

Впрочем, последнее не удивительно: придумать что-то революционно-новое, создавая полноприводный армейский грузовик практически невозможно. Как бы то ни было, но общая численность выпущенных с конца прошлого века FMTV уверенно превышает несколько сотен тысяч.

Первые машины семейства (с 1996 года) поставляла австрийская Stewart&Stevenson. Их создали на базе гражданского грузовика Steyr 12M18. Далее, на протяжении нескольких лет, производство меняло владельцев. В итоге, начиная с 2011 года, FMTV производится американской компанией Oshkosh Corporation.

Фото производителя.

Транспортное средство стоит на вооружении не только армии США, но и десятка стран мира, включая с некоторых пор и Украину. Теперь уже сложно точно сказать, сколько трехосных полноприводных Oshкosh FMTV M1083 было отправлено хохлам из Америки в общей сложности.

Известно, что первые партии этих грузовиков оказались на Украине еще в 2022 году в роли буксировщиков американских 155-мм гаубиц М777, а также транспортеров боеприпасов к ним. Кроме того, именно на шасси Oshкosh FMTV M1083 установлены пусковые установки тактических ракет M142 HIMARS, которыми ВСУ с помощью американских «специалистов» обстреливают в том числе и российскую территорию.

Надо сказать, что с 2022 года утекло не только «много воды», но и было уничтожено российским войсками изрядное количество грузовиков M1083. Из-за чего они теперь считаются довольно редкими образчиками техники, используемой укронацистами. И каждый подбитый Oshкosh — дополнительная головная боль хохла, пытающегося снабжать свои воюющие соединения.

Oshкosh FMTV M1083 относится к классу «пятитонников». При собственной массе порядка 11 тонн машина может брать на борт паспортные 4,5 тонны груза. Ее габариты: 7,272х2,438х2,83 метра. В основе конструкции — рама лестничного типа. Кабина — бескапотного типа. Силовые агрегаты располагаются под ней.

Фото производителя.

Современные модели FMTV приводятся в движение оснащены 7,2-литровым шестицилиндровым дизелем Caterpillar C7 мощностью 275 л.с. В трансмиссии применена семиступенчатая автоматическая КП Allison со встроенной раздаточной коробкой. Привод 6х6 постоянный: 30% момента идет на переднюю ось, а остальные 70% —на задние. Максимальная скорость — 90 км/ч.

Хохлу американцы отправили Oshкosh FMTV M1083 в варианте с бронированной кабиной водителя. Защиту она обеспечивает лишь от пуль стрелкового оружия и небольших осколков. Ну и от сбрасываемых с дронов гранат защитит. А вот от последствий попадания дрона-камикадзе или любого артиллерийского снаряда эта стальная коробочка не спасет.