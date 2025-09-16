«Улан» вместо старой «Нивы»: чем он лучше любого армейского багги

Наши бойцы в зоне СВО давно ждали удобный багги отечественного производства, подходящий для реалий спецоперации, который мог бы массово поставляться в войска и не создавать особых проблем в эксплуатации. И вот, этот час настал. Портал «АвтоВзгляд» решил поближе познакомиться с новой боевой машиной.

Новый багги «Улан», которые позиционируются как тактический мотовездеход, в массовом порядке поставляется в войска, заявили в Минобороны. Машина с полным приводом и экипажем до четырех человек, созданная с учетом опыта украинской кампании, как охарактеризовал ее в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Астрахань, представляет собой боевой вариант всем давно известной «Нивы». Главное сугубо визуальное отличие — отсутствие боковых дверей и дополнительная металлическая обшивка. При этом большинство запчастей гражданского аналога совместимы с этим транспортным средством, что явно добавляет ему очков в глазах военных.

— Впрочем, «Улан» все же отличается от обычной «Нивы», — замечает Астрахань. — У нового багги есть масса выгодных особенностей, включая, например, выводы питания под РЭБ, место для стрелка в кузове и многое другое...

При этом в сравнении с любыми другими аналогами, как он указывает, ссылаясь на военнослужащего с позывным «Музай» из 110-й бригады 51-й армии ЮВО, который успел испытать машину и на полигоне, и в бою, «Улан» однозначно выигрывает. Главное преимущество, повторим, в совместимости агрегатов этой модели с гражданской «Нивой».

Фото: mil.ru

Как отмечают в Минобороны РФ, такие машины предназначены в первую очередь для рейдов, разведывательных действий, дозоров, перевозки грузов и эвакуации раненых. Выгодные отличия — усиленный бампер, крепкая лебедка для использования в труднопроходимых местах, мощная подсветка, которая очень помогает в сумерках, и небольшие «противотуманки», также дающие сильное свечение.

Панель приборов заполнена массой различных тумблеров, каждый из которых подписан, а значит — легко идентифицируется. Плюс удобные крепления для автоматов у пассажиров и водителя, которые надежно удерживают оружие. Но главное преимущество — полностью обшитый металлом массивный кузов. Не «имитация» — тонкий алюминий или пластик, а именно стальные листы.

То есть «Улан» — это все же «Нива» с ее высокой проходимостью, только максимально приближенная к военным реалиям. Помимо прочего, у этого багги просторный кузов. Есть и возможность использовать прицеп, способный тащить еще полтонны груза — будь то боевой состав или, например, продовольствие.

— Я уже и от «дронов-камикадзе» на нем уезжал, — рассказывает «Музай». — И он целый, как новый. По мне два «камикадзе» отработали, а он — целый...

Партию новых «Уланов» получили также мотострелки группировки войск «Центр». В ходе тренировок с использованием новой техники военнослужащие отрабатывают различные сценарии боя, в том числе передвижение внутри кузова при штурме позиций, спешивание с мотовездехода, а также отражение нападения вражеских беспилотников.

Фото: Дмитрий Астрахань

До сих пор в зоне СВО применялись «Нивы», адаптированные для боевых условий, в роли «транспортера переднего края», незаменимого для разведки, патрулирования, огневого прикрытия и эвакуации.

В одной из версий, «Нива-СВО59», предусмотрена, в том числе, возможность перевозки в кузове самоходной радиоуправляемой танкетки СТ-59 грузоподъемностью до 300 кг. Однако эти машины выпускаются в ограниченном количестве. Очевидно, что передовая давно нуждалась в таких мотовездеходах, как «Уланы».