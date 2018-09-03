Насколько безопасно работать на заводе Volkswagen в Калуге

Если быть точнее, то калужский завод занял третье место. Первую и вторую строчку рейтинга получили предприятие в словацкой Братиславе и производство в испанской Памплоне соответственно. Все три комплекса показали очень высокие критерии организации безопасности на рабочих местах, а также условий труда.

Руководство завода рассказало, что и в дальнейшем приложит все усилия, чтобы не уступить почетного звания, потому что именно в такой благоприятной среде работники могут полностью раскрыть свой потенциал, а безопасность — один из приоритетов компании.

На предприятии периодически организуется обучение и проверка знаний по охране труда, а также профилактические медицинские осмотры сотрудников, в быстром доступе есть санитарные посты с аптечками. Все работники в производственных цехах одевают спецодежду и обувь.

Напомним, что на заводах автогиганта Volkswagen AG в Калужской области собираются Volkswagen Tiguan и Polo, также Skoda Rapid. Там же производят двигатели. Мощности способны в год выдавать 225 000 автомобилей и 150 000 моторов.