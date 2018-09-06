Названа десятка самых популярных представительских автомобилей в мире

Большей популярностью в первом полугодии пользовался Mercedes-Benz E-Класс, который является бессменным лидером с прошлого года: 214 625 машин родом из Штутгарта за указанный период покинули официальных дилеров. Это количество превысило прошлогодний уровень сбыта на 8%.

Второе место досталось еще одному представителю продукции большой немецкой тройки: BMW 5 Серии, которая пришлась по вкусу 186 445 покупателям (+19,8%). В третью строчку вписалась Audi A6, разошедшаяся тиражом в 126 551 экземпляров (+1,8%).

Четвертую позицию заняла Skoda Superb (71 366 машин, −2,0%), а ТОП-5 популярности замыкает Hyundai Grandeur (48 473 автомобилей, −19,6%), который стоит в модельной линейке после Sonata, но в России с ним знакомы разве что по картинкам.

С шестого по десятое места этот мировой рейтинг выглядит таким образом: Cadillac XTS (42 889 единиц, +53,6%), Chevrolet Impala (33 654 экземпляров, −11,9%), Ford Taurus (32 256 штук, −28,3%), Toyota Crown (31 991 авто, −5,2%) и Cadillac ATS-L (30 223 машин, +18,8%) по версии аналитиков из focus2move.

Самыми массовыми потребителями автомобильной продукции Е-сегмента оказались китайцы, занявшие 29,6% от мирового объема продаж. За ними с небольшим отставанием следуют жители Соединенных Штатов (25,8%), а тройку лидеров замыкает Южная Корея (8,7%).