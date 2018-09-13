Названы сроки появления в России нового Suzuki Jimny

Российские подробности о новинке пока никаких, но все тайное станет явью уже в начале слдедующего года. К дилерам новинка поступит не раньше апреля.

Ожидается, что моторная гамма Jimny обойдется одним двигателем: свежеразработанной 1,5-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 102 л. с., сочетающейся с уже знакомыми нам пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонной автоматической коробкой передач — на выбор. Именно этот мотор указан в европейской спецификации.

Дизайнеры представили множество цветовых решений окраски кузова, включая двухцветную. Японцы доработали раму, оснастив ее дополнительными усилителями: она стала в 1,5 раза жестче.

Напомним, что у нас представлен Suzuki Jimny третьей генерации в двух комплектациях JLX и JLX Mode3 с 85-сильным двигателем объемом 1,3 л. Стоимость «малыша» стартует от 1 085 000 рублей, а топовая версия обойдется минимум в 1 189 950 «деревянных».