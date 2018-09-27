АВТОВАЗ выпустит LADA Granta в кузове пикап

Судя по всему, на фотографйиях, опубликованных пабликом «LADA Vesta Клуб», изображены предсерийные образцы. Автомобилю в новой версии еще предстоит пройти заводскую омологацию, после чего грузовички будут запущены на конвейеры «ВИС-Авто».

Напомним, что это предприятие занимается малосерийным выпуском коммерческих вариантов LADA и их спецверсий. В частности, компания предлагает бортовую платформу и фургон на базе дорестайлинговой Granta, а также построенные из Largus и 4x4 автомобили для служб медпомощи, кинологов и пажарно-спасательных организаций. Моторы останутся прежними.

Обновленная LADA Granta предлагается в четырех типах кузовов: седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал. Силовая линейка получила три мотора. В их числе — 87-сильный движок объемом 1,6 л вкупе с пятиступенчатой «механикой», двигатель с отдачей в 98 «лошадей» в связке с четырехдиапазонным «автоматом», а также топовый мотор мощностью 106 сил в паре с пятискоростной АКП. Цены автомобиля начинаются от 419 900 рублей.