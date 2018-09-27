АВТОВАЗ выпустит LADA Granta в кузове пикап

Фото: @ladavestaclub
LADA Granta в кузове пикап засветилась на фотографиях. Новый «каблучок» будет выпускать компания «ВИС-Авто», дочернее предприятие АВТОВАЗа. На снимках отчетливо видно, что «фасад» автомобиля явно роднит его с обновленной «Грантой».
Светлана Ермолаева

Судя по всему, на фотографйиях, опубликованных пабликом «LADA Vesta Клуб», изображены предсерийные образцы. Автомобилю в новой версии еще предстоит пройти заводскую омологацию, после чего грузовички будут запущены на конвейеры «ВИС-Авто».

Напомним, что это предприятие занимается малосерийным выпуском коммерческих вариантов LADA и их спецверсий. В частности, компания предлагает бортовую платформу и фургон на базе дорестайлинговой Granta, а также построенные из Largus и 4x4 автомобили для служб медпомощи, кинологов и пажарно-спасательных организаций. Моторы останутся прежними.

Обновленная LADA Granta предлагается в четырех типах кузовов: седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал. Силовая линейка получила три мотора. В их числе — 87-сильный движок объемом 1,6 л вкупе с пятиступенчатой «механикой», двигатель с отдачей в 98 «лошадей» в связке с четырехдиапазонным «автоматом», а также топовый мотор мощностью 106 сил в паре с пятискоростной АКП. Цены автомобиля начинаются от 419 900 рублей.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, производство, коммерческий транспорт
27 сентября 2018
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