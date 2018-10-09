Hyundai запустит в продажу новый седан Lafesta

Автомобиль создан на общей комбинированной платформе с Hyundai Elantra и KIA K3 GT. С габаритами 4660х1790х1425 мм при колесной базе 2700 мм Lafesta займет место в сегменте С.

Поскольку купеобразный седан с динамичным интерьером ориентирован на молодежную аудиторию, силовая линейка модели включает только моторы с турбонаддувом: объемом 1,4 л (140 л. с.) и 1,6 л (190 л. с. и 204 л. с.). В качестве коробки передач предлагается безальтернативный семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Производство Hyundai Lafesta налажено на заводе Beijing Hyundai в китайском Чунцине. Продажи на рынке Поднебесной стартуют во второй половине октября, но цены еще не объявлены. О поступлении новинки на другие рынки производитель не сообщил.

Напомним, что не так давно российское представительство Hyundai подвело итоги третьего квартала этого года, подсчитав собранные на заводе в Санкт-Петербурге автомобили: за это время с конвейера сошло 57 900 машин. Всего корейцы планируют за год осилить 235 000 экземпляров.