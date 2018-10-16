McLaren воплотит в серии виртуальный гиперкар Ultimate Vision GT

Авто получило внутренний индекс BC-03, где BC — Bespoke Commission, что можно перевести как «заказное поручение». Скорее всего, производитель из Уокинга не ограничится одним экземпляром. Стоит ожидать небольшую серию из пяти авто, сообщает издание TheSupercarBlog.

Премьера McLaren Ultimate Vision Gran Turismo прошла немногим больше года назад. В игре гиперкар получил гибридную силовую установку с двумя электродвигателями, по одну на каждое переднее колесо, и четырехлитровым турбированным V8. В общей сложности агрегат выдает 1150 л. с. и 1275 Нм крутящего момента.

Что из технического оснащения реальный Ultimate Vision GT унаследует от своего цифрового прототипа — пока не известно. Так же как и точный ценник на этот автомобиль. Эксперты утверждают, что суперкар будет оценен не меньше, чем в 3 млн. долларов.