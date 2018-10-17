Стартовали продажи УАЗ «Пикап» с модернизированным мотором и рулем

Ульяновский автомобильный завод распространил сообщение, что начались продажи обновленной модели УАЗ «Пикап». Цены на машину начинаются от 784 000 рублей. Точно также как и внедорожник «Патриот» 2019-го модельного года, обновленный «Пикап» получил бензиновый двигатель ЗМЗ ПРО мощностью 150 л. с. Этот двигатель отличается от предшественника, помимо мощности, еще и наличием двухрядной цепи в газораспределительном механизме, усиленной головкой блока цилиндров, новыми поршнями и жаропрочными клапанами.

В трансмиссии машины применена модернизированная механическая пятиступенчатая КП. Кроме того, «Пикап» получил улучшенное рулевое управление — с более жесткой трапецией, ранее применявшейся на модели УАЗ «Профи» и демпфером. От «Профи» «Пикапу» также достался передний мост с измененным углом наклона шкворней и открытыми поворотными кулаками. С ним радиус разворота машины сократился на метр.

Больее плавный ход «Пикапу» призваны обеспечить перенастроенные передние и задние амортизаторы. Модель получила более серьезную шумоизоляцию моторного отсека и передних колесных арок.

Модернизированный УАЗ «Пикап» можно приобрести у официальных дилеров по ценам от 784 000 до 1 130 000 рублей.