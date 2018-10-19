BMW готовит к премьере совершенно новую модель

Минувшей весной представители компании BMW сообщили журналистам, что концептуальный i Vision Dynamics, показанный в 2017 году, получит логическое продолжение — серийную версию, которая в модельном ряду займет ступеньку над хетчбэком i3. В очередной раз подтвердил эти сведения на днях Харальд Крюгер, глава баварской марки.

По его словам, i4 EV — именно так, скорее всего, окрестят новинку — дебютирует в 2021 году, вскоре после электрических кроссоверов iX3 и iNEXT. Кроме того, руководитель BMW рассказал нашим коллегам из Auto Express, что в 2019-м свет увидит MINI Electric. Вдаваться в технические подробности о машинах, над которыми в настоящее время ведется работа, он не стал.

Баварцы обмолвились лишь о том, что стильный четырехдверный автомобиль сможет похвастать внушительной дальностью хода — примерно такой же, как у американских электрокаров Tesla Model 3 и Tesla Model S. По предварительным данным, она составит порядка 600 километров.

Предполагается, что в основу i4 EV ляжет модульная платформа CLAR, широко используемая на баварских машинах. Эта база, напомним, предназначена не только для авто с традиционными бензиновыми и дизельными моторами, но и для «чистого» транспорта, укомплектованного гибридными и электрическими установками.