Как KIA поддерживает футбольных болельщиков

Фото: KIA
Компания KIA Motors объявила о начале официального партнерства бренда с Лигой Европы UEFA (Союза европейских футбольных ассоциаций). Автопроизводитель стал спонсором футбольных турниров на ближайшие три сезона до 2021 года. За это время KIA обещает представить множество новых программ для болельщиков.
Светлана Ермолаева

Одна из таких инициатив — «Юный арбитр» — уже стартовала. По ее условиям малолетние фанаты от восьми до 12 лет из разных европейских стран, в том числе из России, и их родители должны присылать организаторам видео или фото с комментариями о том, насколько важную роль играет футбол в жизни малыша.

Уже названы первые три победителя: Никон Гажулин из Москвы, Александр Баранов из Санкт-Петербурга и Константин Куреско из Краснодара. Мальчишки вынесут на поле мячи 4 октября в матчах 2-го тура группового турнира: в Северной столице ФК «Зенит» сразится с пражской командой «Славия», в Белокаменной «Спартак» выступит против испанцев из «Вильярреала», а клуб «Краснодар» выйдет на домашнее поле с «Севильей» (Испания). Подробности конкурса можно найти на сайте производителя.

Эта фирменная программа уже работала во время футбольных турниров — Чемпионата Мира FIFA 2018 и Кубок Конфедераций FIFA 2017.

Стоит сказать, что за плечами KIA целая история спонсорства с разными футбольными соревнованиями, с теннисным турниром АТР Australian Open и поддержка отдельных видов спорта и персонально спортсменов.

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27 сентября 2018
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