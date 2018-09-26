Как KIA поддерживает футбольных болельщиков

Одна из таких инициатив — «Юный арбитр» — уже стартовала. По ее условиям малолетние фанаты от восьми до 12 лет из разных европейских стран, в том числе из России, и их родители должны присылать организаторам видео или фото с комментариями о том, насколько важную роль играет футбол в жизни малыша.

Уже названы первые три победителя: Никон Гажулин из Москвы, Александр Баранов из Санкт-Петербурга и Константин Куреско из Краснодара. Мальчишки вынесут на поле мячи 4 октября в матчах 2-го тура группового турнира: в Северной столице ФК «Зенит» сразится с пражской командой «Славия», в Белокаменной «Спартак» выступит против испанцев из «Вильярреала», а клуб «Краснодар» выйдет на домашнее поле с «Севильей» (Испания). Подробности конкурса можно найти на сайте производителя.

Эта фирменная программа уже работала во время футбольных турниров — Чемпионата Мира FIFA 2018 и Кубок Конфедераций FIFA 2017.

Стоит сказать, что за плечами KIA целая история спонсорства с разными футбольными соревнованиями, с теннисным турниром АТР Australian Open и поддержка отдельных видов спорта и персонально спортсменов.