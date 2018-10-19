Почему у разных моделей шипованных шин разное количество шипов

Когда стоишь перед витриной шинного магазина и смотришь на шипованные покрышки разных моделей и производителей, рано или поздно замечаешь, что на какой-то из них шипов явно больше, а на какой-то — меньше. Как же так, ведь ясно же, чем больше этих стальных зубьев, тем лучше машина цепляется за лед?
Максим Строкер

На первый взгляд, объяснения «шиповому неравенству» найти сложно. Ведь их ставят для улучшения сцепления колеса на льду и укатанном снегу. Если посмотреть на колеса некоторых раллийных машин во время зимних соревнований, то там от стальных шипов буквально живого места нет — чуть ли не на каждом сантиметре торчат, по нескольку сотен на каждой покрышке! То есть штука полезная. Так почему же все автопроизводители не применяют по-максимуму это технологическое решение?

Во-первых, потому, что в ряде скандинавских стран, где применение шипованной резины разрешено, законодательно ограниченно их количество на колесе. Там считается, что 50 шипов на каждый метр длинный рабочей части покрышки достаточно. А поскольку каждая линейка зимней резины шинниками выпускаются одновременно для всех рынков сбыта, то и в Россию попадают покрышки, сделанные по европейским стандартам.

Например для колеса 215/65 R16 это означает, что оно не может нести более 135 шипов. Однако при этом на рынке хватает колес для обычных легковушек, а не спортивных машин, которые при таком же радиусе оснащены 190 и даже 250-ю шипами! Как же так? А вот так!

Дело в том, что ограничение на количество шипов 50 шт/метр вызвано тем, что колеса с более высокой степенью ошиповки начинают усиленно разрушать асфальт. Но есть в этом правиле лазейка.

Если колесо с большим количеством шипов, пройдя специальный тест, докажет, что не разрушает покрытие, то его допускают до эксплуатации на дорогах общего пользования. Тест заключается в следующем. Автомобиль в испытуемых покрышках с повышенным количеством шипов несколько сотен раз проезжает туда-сюда по специальной гранитной плите. После этого ее взвешивают, определяя таким образом, сколько материала «выгрызли» шипы.

Если уменьшение веса плиты не превысило результат аналогичного теста, но с с покрышками, имеющими не более 50 шипов на метр, то испытуемая шина получает путевку в жизнь. Подобных результатов разработчики шин добиваются с помощью всяческих ухищрений как с конструкцией самого шипа, так и со способами его «утапливания» на твердом покрытии.

У производителя есть еще один резон снижения/увеличения количества шипов на колесе. Это вес покрышки, от которого прямо зависят, в том числе, и топливная экономичность, и ресурс подвески. Шипы вес здорово добавляют. И если оказывается, что увеличение степени ошиповки в этом смысле обходится слишком дорого, то ее снижают, сосредотачиваясь на приданию самому протектору колеса более «зацепистых» свойств.

Поэтому заметив разительную разницу в количестве шипов на стоящих рядом колесах разных марок, не стоит отказываться от «малошипованного» варианта. Вполне может оказаться, что на льду он ведет себя не хуже утыканного стальными штырьками соседа по витрине.

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19 октября 2018
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