Почему у разных моделей шипованных шин разное количество шипов

На первый взгляд, объяснения «шиповому неравенству» найти сложно. Ведь их ставят для улучшения сцепления колеса на льду и укатанном снегу. Если посмотреть на колеса некоторых раллийных машин во время зимних соревнований, то там от стальных шипов буквально живого места нет — чуть ли не на каждом сантиметре торчат, по нескольку сотен на каждой покрышке! То есть штука полезная. Так почему же все автопроизводители не применяют по-максимуму это технологическое решение?

Во-первых, потому, что в ряде скандинавских стран, где применение шипованной резины разрешено, законодательно ограниченно их количество на колесе. Там считается, что 50 шипов на каждый метр длинный рабочей части покрышки достаточно. А поскольку каждая линейка зимней резины шинниками выпускаются одновременно для всех рынков сбыта, то и в Россию попадают покрышки, сделанные по европейским стандартам.

Например для колеса 215/65 R16 это означает, что оно не может нести более 135 шипов. Однако при этом на рынке хватает колес для обычных легковушек, а не спортивных машин, которые при таком же радиусе оснащены 190 и даже 250-ю шипами! Как же так? А вот так!

Дело в том, что ограничение на количество шипов 50 шт/метр вызвано тем, что колеса с более высокой степенью ошиповки начинают усиленно разрушать асфальт. Но есть в этом правиле лазейка.