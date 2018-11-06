В Сети появилась информация о новом SEAT Leon

Эксперты утверждают, что SEAT привезет предсерийный образец «пятидверки» на Женевский автосалон в марте следующего года. В лице новинки производитель представит новое направление в дизайне, которое поможет сделать продукцию бренда более самобытной и не похожей на собратьев из Volkswagen Group. При этом, художники марки собираются избавиться от большого количества острых углов и резких линий, сообщает издание Motor1.

Стоит отметить, что в будущем испанцы не планируют выделять с помощью языка дизайна линейку электрифицированных моделей: электрокары будут выполнены в одном стиле с авто с классическими моторами.

Напомним, что не так давно SEAT представил семиместный кроссовер Tarraco, который построен на платформе MQB A: той же, что использует Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace. Автомобиль запустят в продажу уже в этом году. Правда, российского потребителя это не касается и не коснется в ближайшем будущем никоим образом…