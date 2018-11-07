Volkswagen бьет в России рекорды продаж

Несмотря на то, что Volkswagen делает ставку на кроссоверы, бестселлером в России остается его бюджетный седан: Polo пришелся по вкусу 5343 нашим соотечественникам. С начала года «четырехдверка» разошлась тиражом в 48 272 экземпляра, обеспечив лучший результат за последние пять лет.

Напомним, что VW Polo предложен у нас с двумя бензиновыми моторами MPI и TSI — на выбор: первый в двух вариантах с отдачей в 90 и 110 л. с. работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной автоматической коробкой передач, а второй, мощностью 125 «лошадей», агрегатирован либо с щестискоростной МКП, либо с семидиапазонным «автоматом». Цены на модель стартуют от 629 900 рублей.

Второе место по популярности занял Volkswagen Tiguan, распроданный в количестве 3309 автомобилей. Кроме того, россияне купили 543 новеньких VW Touareg, 233 Teramont и 145 Golf. Хетчбэк после долгого перерыва вновь вышел на наш рынок в сентябре.