Porsche 911 нового поколения показали на видео

Мировая премьера легендарного спорткара Porsche 911, сменившего поколение, пройдет на международном моторшоу в Лос-Анджелесе в конце ноября. В преддверии мероприятия немцы показали тизерное видео. Правда, вопросов пока больше, чем ответов.
В 12-секундном ролике мелькает силуэт автомобиля в профиль и в фас, несколько мгновений показана головная оптика, а также часть приборной панели.
По предварительным данным немцы выкатят на свой стенд Porsche 911 Carrera и Carrera S восьмого поколения. Первый получит
мотор мощностью 385 л. с., а второй оснастят 450-сильным двигателем.
Новинка с индексом кузова 992 стала немного длиннее, а крышка его моторного отсека ощетинилась продольными ребрами. Задние фонари объединяет светодиодная полоска, как у обновленного
Macan.
Салон модели также изрядно освежился, а в центре виртуальной приборной панели сохранился аналоговый тахометр.
Ожидается, что новинка, появится еще в кузовах кабриолет и тарга, а также в модификациях Turbo и Turbo S.
Кроме того, бренд предложит «заряженную» модель в версии GT3 с движком мощностью более 500 «лошадей». А к 2023 году производитель обещает пополнить силовую гамму
гибридным агрегатом.
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