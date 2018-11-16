Porsche 911 нового поколения показали на видео

В 12-секундном ролике мелькает силуэт автомобиля в профиль и в фас, несколько мгновений показана головная оптика, а также часть приборной панели.

По предварительным данным немцы выкатят на свой стенд Porsche 911 Carrera и Carrera S восьмого поколения. Первый получит мотор мощностью 385 л. с., а второй оснастят 450-сильным двигателем.

Новинка с индексом кузова 992 стала немного длиннее, а крышка его моторного отсека ощетинилась продольными ребрами. Задние фонари объединяет светодиодная полоска, как у обновленного Macan.