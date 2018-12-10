Корейцы определились с российскими комплектациями нового универсала KIA Ceed

Младший из представленных двигателей — 100-сильный объемом 1,4 л семейства Kappa. Такой агрегат будет приводить автомобиль в движение вместе с шестиступенчатой МКП. Мотор расходует 6,5 л топлива на 100 км, а до первой сотни разгоняет машину за 12,9 секунды.

Еще одни движок — «атмосферник» Gamma 1,6 MPI, развивающий до 128 «лошадей». Он агрегатируется не только с «механикой», но и с шестидиапазонным «автоматом» в качестве альтернативы. Расход в смешанном цикле — 7,3 л на «стольник», а с нуля до 100 км/ч разгоняется за 11,8 секунды.

Третий и самый производительный — турбированный Kappa T-GDI объемом 1,4 л с отдачей в 140 «лошадей», который трудится вкупе с семискоростной роботизированной коробкой передач (7DCT). Он «ест» в комбинированном цикле 6,1 л за 100 км пути и разгоняет авто до 100 км/ч за 9,4 секунды.